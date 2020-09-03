صور.. معلومات عن الإعلامية هبة الحسين بعد زواجها من الممثل عايض يوسف

علاقات و مجتمع

أعلن الممثل عايض يوسف، أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، عقد قرانه على هبة الحسين، وذلك في مفاجأة بعد عدة شائعات أثيرت حوله، ووجود علاقة عاطفية في حياته، خاصة بعد التلميحات التي كان يكتبها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور ومقاطع مصورة للثنائي خلال عقد قرانهما، مرفقة بمباركات حيث نشر عايض صورة لهما، وكتب في تعليقه عليها، "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني اليوم وعسى الله يوفق يارب".

وفيما يلي معلومات عن هبة الحسين، بحسب موقع "السينما".

- ولدت بالسعودية لوالد حاصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، وهو أيضا شاعر وكاتب.

- هي إعلامية وممثلة سعودية، ومقدمة برامج تلفزيونية.

- حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي.

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- وحصلت على ماجستير في الإعلام، إذاعة وتلفزيون.

- بدأت مشوارها الفني في عام 2018 وحتى الآن.

- بدأت تقديم البرامج قبل ذلك، واستمرت في ذات المجال لمدة 5 سنوات.

- برزت في البرامج الصحية والكوميدية بشكل رئيسي.

- اكتسبت شهرة مع شقيقتها "دونا" في تشجيع كرة القدم السعودية، بتشجيعهما ناديين مختلفين.

- هي سفيرة الإعلام في جمعية زهرة لسرطان الثدي.

- اول أعمالها الفنية كان مسرحية "الذيب في القليب" التي عُرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" مع الفنان ناصر القصبي.

- ثاني أعمالها هو مسلسل "مخرج 7" للفنان ناصر القصبي أيضا.