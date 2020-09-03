3 اختيارات من المشاهير.. الجانب العاطفي في حياة كهربا بعد تصدره الترند

لايف ستايل

لا يقتصر إثارة محمود كهربا لاعب الأهلي للجدل على الملاعب فقط، مثلما حدث مع حارس الفريق محمد الشناوي خلال تدريبات أمس بـ"التتش"، ليمتد الأمر إلى حياته الخاصة وعلاقاته العاطفية، إذ أنه ارتبط بشقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، وسبق له الخطبة مرتين قبلها.

وفي ذلك، يستعرض "هن"، الجانب العاطفي في حياة لاعب الأهلي، التي دائما تقع في دائرة المشاهير، بعد تصدره ترند "جوجل".

شقيقة زوجة حمدي الميرغني

في فبراير الماضي، أعلن "كهربا" خطبته على "نورهان" شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، إذ أنه وضع وقتها اسمها بجانب اسم عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شدوى الحضري

ولم تكن هذه الخطبة الأولى في حياة "كهربا"، ففي مايو 2017، أعلن خطبته على شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري.

Advertisements

وكانت "شدوى" كشفت حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارهما سويا في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: "أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب".

ولم تدم خطوبة الثنائي طويلا، إذ جرى فسخها في شهر يونيو من العام ذاته، ومسح اللاعب وقتها جميع الصور التي تجمعهما.

سارة خليفة

وقبل الخطبتين، كان اللاعب "كهربا" متزوجا من سارة خليفة، وهي عملت بالإعلام لفترة، إذ أنها قدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، الذي تناول تقديم المواهب والموضوعات الشبابية، وانضمت بعد ذلك لقناة "المحور" وقدمت برنامج "مهمة صعبة".

وقدمت أيضا مهرجان القنوات الفضائية 2018، ومن ثم تزوجت اللاعب "كهربا" في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر، وبعدها انفصل الثنائي، ودخلا في صراعات قضائية بسبب "النفقة"، إذ أنها أقامت دعوى في محكمة الأسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام اللاعب، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.