مُطلق يخطف ابنته من والدتها في "جلسة رؤية" بالأقصر

علاقات و مجتمع

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حررت ربة منزل محضرًا بمنطقة العوامية، وسط مدينة الأقصر، اليوم، ضد طليقها، اتهمته فيه بخطف طفلتها أثناء تنفيذ "الرؤية" داخل إحدى نوادي المدينة، وحمل المحضر رقم 6348 جنح الأقصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستغاثة الأم ومحاولتها اللحاق بطليقها بعد اختطافه ابنتها في المنطقة الكائنة خلف نادي الأقصر الرياضي.

وقالت "سارة. م" والدة الطفلة المخطوفة، إنه أثناء تنفيذها حكم الرؤية، وجلوس زوجها مع الطفلة داخل النادي، سلّمها لشخصين كانوا يقفون خلف سور النادي بهدف خطفها، فخرجت على الفور إلى خارج النادي وحاولت اللحاق بهم لاستعادة طفلتها، وحينما فشلت توجهت إلى قسم الشرطة وقامت وحررت محضرًا بالواقعة.