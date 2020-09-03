آخرهن دينا الشربيني وشيرين رضا.. فنانات آثرن الجدل بـ"unfollow" على إنستجرام

علاقات و مجتمع

خلافات عدة بين المشاهير من الأصدقاء والأزواج، كشفتها كبسة الزر على خانة "أن فولو"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليكشف ذلك الإجراء عن نشوب مشكلات بين الفنانين، وسط ترقب جمهورهم لمعرفة الأسباب.

وفيما يلي، أبرز العلاقات التي كشف "الإنستجرام" توترها بسبب الـ"أنفولو".

شيرين رضا ودينا الشربيني

"الخلاف الخفي" بين الفنانة شيرين رضا وصديقتها الممثلة دينا الشربيني، كشفه إلغاء متابعة الأخيرة لـ"شيرين"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي المقابل، لا تزال شيرين رضا تتابع صديقتها دينا الشربيني عبر "إنستجرام" حتى الآن.

تصرف دينا الشربيني كان مفاجأة للجمهور، لا سيما أنه لا يوجد خلاف معلن بين الثنائي، اللتان سبق أن أعلنتا في العديد من المناسبات عن صداقتهما القوية.

مي حلمي ومحمد رشاد

بعد مرور أسابيع على إعلان الفنان محمد رشاد انفصاله عنها، قررت الإعلامية مي حلمي، حذفه من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى الرغم من حذف الإعلامية لـ"رشاد"، إلا أنها لا تزال محتفظة بصورهما معا ورسائلها الرومانسية له عبر "إنستجرام".

فيما لغى المطرب متابعتها منذ إعلان انفصاله عنها.

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أصالة وطارق العريان

بعد مرور 7 أشهر على إعلانها طلاقها رسميا، قررت الفنانة السورية أصالة نصري، إلغاء متابعة المخرج طارق العريان، عبر "إنستجرام"، دون تدوين تبرير ذلك.

ولم تقدم الفنانة السورية على تلك الخطوة طوال فترة توتر علاقتها مع "العريان" وإعلانهما الطلاق، إلا أنها فعلت ذلك بالرغم من تأكيدها في تصريحات إعلامية عبر برنامج "et بالعربي" على MBC، أنها تفتقد طليقها بشدة.

وفي المقابل، لا يزال المخرج يتابع طليقته السورية حتى الآن، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

أنغام وأصالة

وسبق أن ألغت الفنانة السورية متابعتها لأنغام، عقب تأكدها من زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لترد عليها الأخيرة على الفور بإلغاء متابعتها أيضا.

يأتي ذلك بجانب تراشق الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي وخلال التصريحات الإعلامية، حيث وجهت أصالة رسالة مُبهمة عن الظلم والغدرعقب إلغاء أصالة لمتابعتها، قائلة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إنّ لمّ ينقِّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة المصرية.

أحمد سعد وسمية الخشاب

بوادر انفصال الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، ظهرت بمجرد إلغاء الممثلة متابعة زوجها السابق، فيما يحتفظ "سعد" بصوره مع طليقته "سمية"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رغم انفصاله عنها رسميًا في مارس 2019.