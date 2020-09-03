جورجينا صديقة رونالدو بمهرجان عالمي بفستان بدون بطانة: "في فينيسيا مش مصر"

لايف ستايل

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة لقطات مصورة، ترصد لحظة وصول عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وأظهرت الصور، إطلالة جريئة لعارضة الأزياء، إذ ارتدت فستان من الستان الكريب، بلون الكورال، جاء بموديل "التايبست"، تميز بكونه بحمالات رفيعة، وفتحة هوليود الكاشفة للساق دون بطانة.

كما اعتمدت صديقة اللاعب على قلادة واكسسوارات وحذاء، وكمامة بنفس لون الفستان، مع ترك شعرها "ليس" منسدلًا، فضلًا عن المكياج النيود.

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وتداولت العديد من الشائعات الفترة الماضية، خلال حساب حمل اسم "فنانة" يؤكد إنها في زيارة إلى مصر، مما تفاعل معه العديد من المتابعزن، عُشاق الدون، إلا أن الأمر كان مجرد شائعة من حساب مُزيف.

حقيقة حساب جوروجينا عبر "تويتر"

الحقيقة أن حساب "جورجينا" مفبرك وغير حقيقي، يتابعها عليه ما يقارب الـ1800 شخص، بينما تملك هي حسابًا وحيدًا على منصات التواصل الاجتماعي عبر "إنستجرام"، ويتابعها عليه ما يتجاوز الـ20 مليون شخص من مختلف دول العالم.

انطلاق مهرجان فينيسيا

وانطلقت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أمس، بعرض فيلم "موليكولي" للمخرج الإيطالي أندريا، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان رسميًا حتى 12 سبتمبر الجاري، وقررت إدارة المهرجان إلغاء حفلتي الافتتاح والختام للمهرجان، كما أنه سوف يتم عرض بعد الأفلام خلال مؤتمرات صحفية يتم بثها عبر شبكة الإنترنت.