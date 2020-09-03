ملابس مريحة للخروج من قطع ملابس موجودة في خزانتكِ اكتشفيها بنفسك

عادةً ما نختار ملابس الخروج ح

سب ميعاد وطبيعة الخروجة نفسها، ولكن عندما تكون الخروجة تسمح بملابس عادية، بالتأكيد سنختار الملابس المريحة. فمثلا عند الذهاب للجامعة، العمل، الخروجات مع الأهل والأصدقاء، أو حتى للتسوق، كلها مناسبات عادية يُمكننا اختيار الملابس الملائمة لنا والتي تُشعرنا بالراحة. والشعور بالراحة فيما ترتدين لا يعني التنازل عن الأناقة، فهناك الكثير من قطع الملابس التي يُمكنكِ تنسيقها بطرق مختلفة لتكون إطلالاتك مريحة وأنيقة أيضا. فإليكِ أفكار ملابس مريحة للخروج، إليكِ أفكار ملابس للبنات شاهدي بالصور بعض الأفكار لتنسيق ملابس مريحة للخروج من قطع ملابس موجودة في خزانتك...



البنطلونات الواسعة القصيرة Culottes Pants البنطلون الواسع القصير هو أحد أساسيات الملابس التي لابد أن تتواجد لديكِ. لأمه قطعة مريحة وسهلة، فإذا شعرتِ يوما أنكِ لا تعرفين ماذا ترتدين بالتحديد، أسهل اختيار سيكون البنطلون الواسع القصير مع تيشيرت وقميص أو جاكيت جينز. وهكذا تُصبحين جاهزة للخروج في دقائق وبدون مجهود. بالإضافة لأن ألوانه وستايلاته متنوعة ويُمكنكِ ارتدائه بطرق كاجوال أو كلاسيك.



الجيبات الجيبة أو التنورة من القطع التي يُمكنكِ تنسيقها بأكثر من طريقة، كما أنها مُريحة جدا وتُشعرك بحرية الحركة. وخاصةً بعض أشكال الجيبات مثل الجيبات الماكسي والبليسيه وغيرها. بالإضافة لذلك يُمكنكِ اختيار ستايل الجيبة المناسب لشكل جسمك، وتنسيقها بالطريقة التي تُحبيها. يُمكنكِ أيضا تنسيق الجيبات بطرق كاجوال أو فورمال لتناسب خروجاتك المختلفة، فمرة يُمكنكِ ارتداء الجيبة مع قميص وبليزر، ومرة أخرى مع بلوزة كاجوال أو تيشيرت وحزام على الخصر وهكذا.

الجمبسوت في الأيام التي تشعرين فيها بالملل من ملابسك وترغبين في ارتداء شىء سريع وسهل ومريح، سيكون الجمبسوت هو رفيقك. فستجدين العديد من الستايلات بين الجمبسوت الجينز الشهير والقطني والواسع والضيق وغيرها. كما أن تصميماته متنوعة بأكمام طويلة بدون أكمام وبنص كم. يُمكنكِ اختيار الجمبسوت المناسب للخروجة، ويكون مريح ومُلائم لشكل جسمك أيضا.



البنطلون البوي فريند البنطلون البوي فريند من أكثر ستايلات الجينز المريحة، لأنه يتميز بأن تصميمه واسع وفضفاض، ويُمكنكِ ارتدائه في المشواير اليومية لإطلالات كاجوال مُميزة. كما أنه مناسب للصيف مع تيشيرتات قطنية أو بلوزات أو كارديجان خفيف، والشتاء مع السويت شيرت أو البلوفرات. ولإطلالة نصف رسمية يُمكنكِ ارتداء البنطلون البوي فريند مع حذاء بكعب عالي أو بوت قصير، وقطعة علوية كلاسيكية، وحقيبة مُميزة. أنه قطعة للكثير من الأوقات بحيث يُمكنكِ أن تشعري بالراحة والأناقة في ذات الوقت.

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الفساتين عندما لا أجد شىء مُعين لأرتديه، أُفكر دائما في الفساتين. خاصةً في فصل الصيف، فهى مُريحة وخفيفة والأهم أنها قطعة واحدة وهكذا يُمكنني أن أُصبح جاهزة للخروج في دقائق. كما أن ستايلات الفساتين مُختلفة ومتنوعة وأشعر فيها بالراحة والثقة. ولاشك أن الفساتين من القطع التي يُمكن ارتدائها صباحا ومساءا حسب ستايل الفستان. ويُمكنكِ تنسيق إكسسوارات معه ليكون باللوك المناسب للخروجة فمثلا للخروجات الكلاسيك نسقيه مع حذاء بكعب أو بلارينا وحقيبة بنفس الستايل، ومع الخروجات الصباحية نسقيه مع حذاء رياضي وحقيبة كاجوال.



السويت شيرت مع بدايات الخريف والشتاء نحتاج لشىء مُريح ويجعلنا نشعر بالدفء قليلا، وبالتأكيد ليس هناك أفضل من السويت شيرت. قطعة سحرية تجعلك تشعرين بالراحة، كما أنه عملي وأشكاله مختلفة ومتنوعة. لذلك فالسويت شيرت سيكون القطعة المفضلة لكِ للخروجات العادية والإطلالات الكاجوال، وحتى الذهاب للعمل إذا كانت طبيعة عملك لا تطلب ارتداء ملابس رسيمة. وللتجديد في ستايل السويت شيرت، يُمكنكِ ارتداؤه مع بليزر، أو مع تنورة ماكسي أو A-Line. كما يُمكنكِ تنسيقه مع جاكيت جينز أيضا.

ونصيحتي الأخيرة لكِ هى أن تُحاولي دائما أن تختاري الملابس المريحة لكِ، وتُنسقينها بالطريقة التي تُفضلينها. وهذا لا يعني ألا تُتابعي أحدث صيحات الموضة، ولكن الأهم أن ترتدين ما يُناسبك ويُشعرك بالراحة. وإذا كُنتِ تُحبين تنسيق الملابس بطرق مختلفة شاركينا أفكارك لملابس الخروج، واخبرينا أي ستايل تُفضلين وتعتبرينه مُريحا أكثر لأفكار ملابس مريحة للخروج.

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