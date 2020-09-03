5 أطعمة تهدد صحة الدماغ وتدمر المخ منها الدهون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: تلعب التغذية دور أساسي في التأثير على كافة أعضاء الجسم كالقلب، والمعدة، وكذلك المخ، فكلما كان الغذاء صحيًا، كان الدماغ أكثر قدرة على القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه. وهناك أطعمة تضر صحة المخ، وتعرض خلاياه للتلف. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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