"الهاتف أقذر من المرحاض".. احذر 5 أسطح تنقل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع استمرار تفشي فيروس كورونا من المهم اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية باستمرار للوقاية من الإصابة.

ولنعلم أن هناك العديد من الأسطح التي يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلالها، حسب ما جاء في موقع "eatthis"، وهي كالتالي:

1-المراحيض:

يمكن أن تنقل الفيروس، لذا من الأفضل تنظيفها بانتظام باستخدام المطهرات، ولا بد من إغلاق غطاء المرحاض ثم الضغط على زر "السيفون" لسكب الماء، حتى لا تتطاير قطرات الماء والجزيئات الحاملة للفيروس أثناء تدفق المياه، بالإضافة إلى غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل وبعد الاستخدام.

2- اليدان:

حث الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا، على ضرورة نظافة اليدين بشكل جيد بالماء والصابون واستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، ثم تجفيفها بالمناشف الورقية، ولكن مع ضرورة تجنب مجففات الهواء لأنها قد تساعد على انتشار الجراثيم.

3- أكياس الوسائد:

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وجد الباحثون أن أغطية الوسائد يمكن أن تحتوي على فيروس كورونا، لذا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، بضرورة تنظيف الملاءات والمناشف عن طريق غسلها في المياه الدافئة ثم تجفيفها، مع ضرورة ارتداء القفازات ويمكن التخلص منها عند التعامل مع الملاءات أو المناشف التي يستخدمها شخص مريض.

4- الهواتف:

تعتبر من الأسطح التي نلمسها باستمرار، ووجدت العديد من الدراسات أن هواتفنا يمكن أن تكون أقذر بكثير من مقعد المرحاض، لذلك يجب تنظيف الهواتف بانتظام بالمطهرات باستمرار.

5- لوحات مفاتيح الكمبيوتر:

وجد العلماء أن لوحات المفاتيح يمكن أن تنقل فيروس كورونا، نظرا لكثرة تلامسها من قبل الكثير من الأشخاص، لذا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتطهيرها بشكل روتيني ويومي إلى جانب الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والمقابض والمكاتب والهواتف والمراحيض والحنفيات.

ما يمكنك فعله لمنع الإصابة بفيروس كورونا؟

يجب ارتداء قناع الوجه وتجنب الازدحام والحفلات المنزلية مع ضرورة تنفيذ ممارسة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار.