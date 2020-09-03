خبراء ينصحون بالتخلص من 9 أطعمة في مطبخك فورا.. ويكشفون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عندما يتعلق الأمر بالمطبخ يجب الحفاظ على تنظيمه وتنظيفه للتسهيل على ربة المنزل الوصول إلى العناصر المطلوبة، في أسرع وقت ممكن.

ولكن خبراء الصحة ينصحون أيضا بالتخلص من بعض أنواع الأطعمة فورا من المطبخ، نذكرها لكِ، حسب ما ذكر موقع "eatthis".

1-شوربة الكريمة:

من الأفضل الابتعاد عن الحساء الذي يحتوي على الكريمة، نظرا لأنها تسبب إزعاج المعدة، بالإضافة أنها تحتوي على المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي تسبب زيادة الوزن.

2-المخبوزات:

تقول يوجينيا جيانوس، طبيبة القلب، في مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، وشراب الذرة، والسكريات المضافة، وذلك لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقلل من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفي كثير من الأحيان، تستخدم سلاسل البقالة أو الخبازين الزيوت المهدرجة جزئيا لإطالة العمر الافتراضي للسلع المخبوزة "الطازجة"، بالإضافة إلى أن غالبا ما تكون هذه المعجنات تحتوي على المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن.

3-عصائر الفاكهة عالية السعرات:

يبدو تناول عصير الفاكهة خيار أفضل لتناوله في فترة ما بعد الظهيرة، ولكن كن حذرا، لأنه يحتوي على المزيد من السعرات الحرارية.

4-الصودا:

تحتوي معظم المشروبات الغازية على الفوسفور، ما يؤدي إلى فقدان الكالسيوم، وهو عنصر مفيد لصحة العظام، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي عبوة واحدة من الصودا على 40 جراما من السكر، ما يجعل من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات الجلوكوز والأنسولين الصحية، بالإضافة إلى احتوائها على المواد المسرطنة والمحليات الصناعية التي يحتمل أن يكون لها آثار خطيرة على الدماغ والتمثيل الغذائي.

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5-الكاتشب:

ملعقتان صغيرتان فقط من الكاتشب تحتويان على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر و40 سعرة حرارية، وتأتي معظم هذه السعرات الحرارية من شراب الذرة عالي الفركتوز الموجود به، والذي ثبت أنه يزيد الشهية ويؤدي مع مرور الوقت إلى مشاكل صحية مثل السمنة والسكري.

6-النوتيلا:

من الأطعمة التي يعتقد معظم الأشخاص أنها صحية، ولكن زيت النخيل المستخدم في تحضيرها، يعتبر من الزيوت النباتية الغنية بالدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، كما تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين،

7-الخضروات المعلبة:

يتم تخزين الخضروات المعلبة في علب مغطاة بمادة الـBPA، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في العديد من حاويات الأطعمة والمشروبات، ويعتقد أنها تشكل بعض المخاطر الصحية على نمو دماغ الأجنة والرضع والأطفال الصغار.

8-الحلويات:

تعرض حياتك للخطر وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية وتجاعيد البشرة وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى أن الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وهذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

9-مبيضات القهوة المنكهة:

يجب تجنب مبيضات القهوة المنكهة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والمحليات الاصطناعية والتلوين الاصطناعي وبمرور الوقت، تؤدي إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم والنوبات القلبية.