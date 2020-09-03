استوحي من أزياء الفاشينيستا المحجبات أجمل اطلالات للسهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:45 مساءً - تلجأ المحجبات إلى تنسيق توب بأكمام طويلة أسفل الفستان ليلائم حجابهن عند اختيا اطلالات للسهرة.

لكن هناك العديد من الوسائل الأخرى الصالحة لتحويل فستان السهرة إلى قطعة أنيقة راقية صالحة للمحجبات، وبطريقة تواكب الموضة، وتظهرك في أجمل صورة. إليك ببعض الأفكار.

شاهدي فساتين سهرة للمحجبات وتعلمي طريقة تنسيقها.

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1- اختاري التصميم ذو الأكمام

فساتين سهررة للمحجبات



مؤخراً ظهرت العديد من التصاميم لفساتين المحجبات الراقية بحكم أنها مستوحاة من صيحات الأربعينات والخمسينات، فرأينا الكثير من الدور الراقية فالانتينو قد خصصت جزءاً كبيرا من مجموعاتها للفساتين الطويلة ذات الأكمام، ومن خامات ثقيلة وغير شفافة تناسب حجابك. والفستان ذو الأكمام أنيق للغاية، اختاريه بقصات تناسب جسمك ليظهر جمالك وحيويتك.







2- السترة القصيرة:

أمية الزين



اختاري فستان عالي الرقبة حتى ولو كان بدون أكمام، فهو يسمح لك بارتداء سترة قصيرة عليه وتركه مفتوحاً مع لفات حجاب مختلفة. اختاري السترة من الدانتيل أوالحرير أو الساتان لفخامة إضافية. يمكن أيضاً التنويع في الألوان فليس شرطاً ارتداء السترة بنفس لون الفستان، بل يمكن ارتداء الفضي مع الأسود، البرونزي مع درجات الأخضر، المنقوش مع أي لون آخر...



3- الكاب:

لوكات السهرات للمحجبات



ظهر أيضاً هذا الموسم في العديد من التصاميم، أكمام الكاب التي تسمح لكِ بارتداء أي فستان يعجبك، مع تغطية الرقبة والكمين بشكل جديد ومبتكر.



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4- القميص الساتان:

أمية الزين



طريقة أخرى رائعة للوك رائع في السهرة هي اختيار قميص حريري أو ساتان، وتنسيق القلادة القصيرة أسفل الياقة، لخلق لوك جديد ومبتكر.









5- التنورة الماكسي والقميص:

حنين الصيفي



من قال أن الفستان فقط هو الذي يصلح لسهراتك؟ يمكنك تنسيق التنورة الماكسي الطويلة عالية الخصر، مع قميص حريري لامع وحزام يحدد خصرك ويفصل بينهما ليصبح لديك ستايل رائع يناسبك حجابك، التنويع بين لوني القميص والتنورة أيضاً سيعطيك حرية اختيار لون الحجاب ونوع خامته.







6- البليزر:

خولة المراغي



يسمح لك البليزر اختيار الفستان الذي تحبينه، كما أنه يضفي كلاسيكية راقية على إطلالاتك ويفضل على فستان ضيق واختيار الخامات اللامعة المناسبة مثل الحرير أو الساتان أو المخمل.







7- القفطان:

لوكات للسهرة للمحجبات



إلى جانب أناقته وجماله بالتطاريز الشرقية الأنيقة، فهو يناسب المحجبات بتصميمه المحتشم، كما أنه متعدد التصاميم والأشكال المختلفة.

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