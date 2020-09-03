صور.. نهى العمروسي وجميلة إسماعيل وطليقة كهربا.. حكاية 3 ترندات خلال يومين

علاقات و مجتمع

خلال الأيام القليلة الماضية، برزت تفاصيل قضية فيرمونت، التي قبض بسببها على ابنة الفنانة نهى العمروسي، ونجل جميلة إسماعيل، وهو ما جعلهما من أكثر الأسماء بحثا وتداولا عبر "السوشيال ميديا"، ومحرك البحث، كما أن سارة خليفة طليقة لاعب كرة القدم كهربا أيضا، كانت ضمن الأسماء الأكثر تداولا على مدار ساعات.

نهى العمروسي

دافعت الفنان نهى العمروسي عن ابنتها نازلي بشدة خلال الأزمة التي وقعت فيها، حيث ألقي القبض عليها في قضية "فيرمونت"، وفيها اتهم أكثر من شاب وفتاة، وقالت نهى إن ابنتها في الأصل شاهدة، ولكن قدمت بلاغات كيدية ضدها.

واستخدمت نهى العمروسي "السوشيال ميديا"، لتتحدث عن قضية ابنتها، مؤكدة أنها مظلومة، وكانت متزوجة من أحد الشباب المتهمين بالاغتصاب في قضية الفيرمونت، وهي ليست جانية، وكانت قضية الفيرمونت، وقعت قبل 6 سنوات، حيث اغتصب 7 شباب فتاة، وكتبوا أسمائهم على جسدها.

جميلة إسماعيل

مفاجأة جديدة حملتها قضية فيرمونت، حيث اتهم فيها نجل الإعلامية جميلة إسماعيل، والتي قالت من جهتها تعليقا على هذا الأمر في تصريحات لـ"هن"،"ربيته على حماية بنات الناس"، ولفتت إلى أنها ستقاضي كل المواقع الإلكترونية والصحف التي تناولت اسم ابنها، كأحد المتورطين في القضية.

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وكانت المحامية دينا المقدم، تقدمت أمس ببلاغ لجهات التحقيق المختصة، اتهمت فيه نجل الهارب أيمن نور والإعلامية جميلة إسماعيل في قضية فيرمونت.

قضية فيرمونت

يشار إلى أن قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

وتعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكوتها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وجرى القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كان آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.

طليقة كهربا

رسالة غامضة من سارة خليفة، طليقة محمود عبد المنعم كهربا، نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاء فيها، "طول ما البصل مينفعش يتعمل منه مربى إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى وعجبي".

وتابعت: "الكلام طبعا خارج نطاق حياتي أنا أعرف أربي أي حد يا عمري حتى قليل الأصل"، جعلها واحدة من المثيرات للجدل في الوقت الحالي، بسبب تزامنها مع أزمة كهربا الحالية مع النادي الأهلي، عقب مشادته مع حارس الفريق محمد الشناوي، وتوقيع غرامة مالية عليه.