نصائح للإقلاع النهائي عن التدخين تزامنا مع منع الشيشة بسبب كورونا

صحة

"رب ضارة نافعة"، هذا هو حال كورونا مع التدخين، وخاصة الشيشة التي تفضلها بعض الفتيات عن تدخين السجائر، فقد منعت الكافيهات، والمقاهي والكافيتيريات تدخين الشيشة، بسبب قدرتها العالية على نقل فيروس كورونا بين الناس، وتعتبر تلك فرصة رائعة للتوقف التام عن التدخين.

ويقدم لك موقع "هن"، نصائح الإقلاع عن التدخين بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".

نصائح الإقلاع عن التدخين

التخلص من جميع السجائر ومنافض السجائر (الطفايات).

يجب إخبار الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل بإقلاعك عن التدخين.

تخزين بدائل للسجائر، مثل الحلوى، والعلكة الخالية من السكر، واللب وعيدان الأسنان.

الاستعانة بصديق أقلع عن التدخين للمساعدة.

لا تخجل من الطلب من الأصدقاء والعائلة الذين يدخنون عدم التدخين حولك.

في اليوم الأول لا تدخن على الإطلاق.

ابدأ في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين مثل علكة النيكوتين.

اشرب الكثير من الماء والعصير.

اجعل نفسك مشغولا.

تجنب الأفراد الذين يدخنون.

ستشعر بالرغبة في التدخين عدة مرات خلال فترة الإقلاع عن التدخين، لكنها ستمر.

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تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين.

مكافحة التدخين

تأخر في القرار حتى يمر الشغف، تأتي الرغبة في التدخين وتذهب خلال 3 إلى 5 دقائق، خلال ذلك خذ نفس عميق.

استنشق الهواء ببطء من خلال أنفك لعد ثلاثة وأخرج زفيرا من فمك لعد ثلاثة.

اشرب الماء للتغلب على الرغبة الشديدة في التدخين.

تصور رئتيك مليئة بالهواء النقي.

افعل شيئا آخر لإلهاء نفسك.

بديل التدخين

بلسم الشفاه.

العلاج بالإبر.

جلسات المساج للاسترخاء.

تناول الأعشاب والمكملات الغذائية.

ممارسة اليوجا.