صندوق مكافحة الإدمان: الأمهات الأكثر إبلاغا عن أبنائهن المتعاطين

علاقات و مجتمع

قال الدكتور أحمد الكتامي المشرف على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الأمهات الأكثر اتصالا بالصندوق، وفقا لآخر إحصائية تم إعدادها فى الفترة من يناير 2020 وحتى يونيه 2020.

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وأضاف الكتامي لـ"الوطن"، أن الخط الساخن تلقى 8 آلاف و552 مكالمة من الأمهات، بنسبة 23.6%، بينما تم تلقى 5آلاف و594 اتصالا من الأب بنسبة 14.57%، كما تم تلقى 7 آلاف و594 اتصالا من المريض نفسه، بنسبة 19,79%.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك مايقرب من 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم، وأن 35.6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان، الأمر الذي يستوجب دعوة عاجلة للتعاون وتعزيز الاستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستوى الوطني والدولي من خلال تبادل المعلومات ووضع الاستراتجيات وبناء القدرات بشكل أفضل وأكبر فاعلية، في مواجهة هذه المشكلة.

وأشار عثمان، إلى أن الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال الـ20 سنة الماضية، نتيجة تنوع المواد المخدرة، وتنوع عمليات التصنيع وإساءة استخدام العقاقير الطبية.