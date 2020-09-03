صور.. "خمنوا مين تم 54 سنة؟".. سلمى حايك في عيد ميلادها: فراشة بالمايوه

لايف ستايل

احتفلت الممثلة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك أمس، بعيد ميلادها الـ54، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصور من احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت سلمى صور الاحتفال وكذلك شكر لجمهورها على رسائل الحب والدعم المتواصل منهم، بسبب عيد ميلادها.

نشرت سلمى صورة لها مرتدية مايوه من اللون الأسود، وعليه كاش مايوه أسود شفاف، وكانت واقفة على قمة جبل بشموخ، وأطلت بمظهر رائع وشبابي رغم عدم خضوعها لأي عمليات تجميل، لتثبت بذلك أن العمر مجرد رقم.

وكتبت سلمى حايك في تعليقها على الصور، "خمنوا مين كمل 54 سنة"، في إشارة منها لنفسها، وأضافت، "بالمناسبة، الصور مش قديمة، وشكرا لك مارجو لتحولك إلى مصور أثناء الإجازة!".

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وفي منشور منفصل شكرت سلمى حايك من هنأها بعيد ميلادها، بنشر صور جديدة أكثر بهجة على البحر وهي مرتدية فستان من اللون الأصفر.

وكتبت في تعليقها على الصور، "أنا ممتنة للغاية وفخور لكل سنة من سنواتي الـ 54. أشكركم على كل أمنيات عيد الميلاد، خاصةً للمعجبين الذين قاموا بعمل حساب خاص لعيد ميلادي".

وتفاعل عدد كبير من جمهور سلمى حايك معها عبر الإعجابات والتعليقات، والذين هنأوها بعيد ميلادها، وكذلك أبدوا إعجابهم باحتفاظها بقوامها الممشوق، والمحافظة على مظهرها.