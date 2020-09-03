الامارات | أم تقتل خمسة من أطفالها في بلدة ألمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن أم تقتل خمسة من أطفالها في بلدة ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني نقلا عن الشرطة أنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غرب ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها (27 عاما) قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر. وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.

وأضافت الصحيفة أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن بعد ظهر اليوم ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وقالت إن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما في منزل جدته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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