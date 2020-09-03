خبراء يحذرون من "الوباء المزدوج" مع دخول الخريف.. كيف تحمي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حذّر خبراء صحة من "الوباء المزدوج" مع قدوم فصل الخريف، مطالبين باتخاذ الإجراءات الوقائية، خصوصا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للمرضين.

ومع اقتراب موسم الإنفلونزا، صاغ بعض الخبراء مصطلح "الوباء المزدوج" لوصف الوقت الذي تجتاح فيه كل من الأنفلونزا وفيروس كورونا، في وقت واحد، وذلك وفق ما نقل موقع "The list".

وقد يكون من الصعب على الأطباء اكتشاف الفيروس الذي يعاني منه المريض بسرعة، نظرًا لأن أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية غالبًا ما تتشابه في الحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن مريضًا واحدًا على الأقل من كورونا أُثبت أيضًا إصابته بالإنفلونزا.

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وفي حين أنه من الممكن أن يعاني المريض من كلا الفيروسين، إلا أن الأطباء ليسوا متأكدين بعد من كيفية تأثير العدوى المصاحبة على مرضى كورونا، أو ما إذا كان أحد الفيروسات سيجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالآخر، نظرًا لأن المصابين الأكبر سنًا هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسين، لذا يوصي الأطباء بتوخي الحذر بشكل خاص لكبار السن.

ويؤكد الخبراء أن أخذ لقاح الإنفلونزا في سبتمبر أو أكتوبر، أحد أكبر الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على سلامتك، خصوصا في ظل عدم وجود لقاح لكورونا، مشيرين إلى أن لقاحات الإنفلونزا فعالة في تقليل عدد حالات الإنفلونزا، ويمكن على الأقل تخفيف تأثير أحد هذين النوعين من التهابات الجهاز التنفسي المحتملة.

ويقترح بعض الخبراء الحصول على لقاح الأنفلونزا في أكتوبر لضمان استمراره طوال موسم الأنفلونزا بأكمله.

بالإضافة إلى تطبيق الإرشادات الصحية التي تتمثل في الاستمرار في التباعد الاجتماعي، والاستمرار في ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار واستخدام الكحول في حالة صعوبة غسل اليدين خارج المنزل.