خبراء يحذرون: لا ترتدِ قناع الوجه البلاستيكي دون كمامة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في زمن تفشي فيروس كورونا، باتت الكمامة أو قناع الوجه أمر ضروريا لتجنب الإصابة بكوفيد-19، لكننا الآن نرى البعض يرتدى أقنعة الوجه البلاستيكية، دون الكمامة، والبعض الآخر يرتديها مع الكمامة، ويبقى السؤال ما هو الأفضل بالنسبة لك؟

لا يوصي مسؤولو الصحة حول العالم، بأقنعة الوجه البلاستيكية كبديل للكمامة بسبب نقص الأبحاث حول ما إذا كانت تمنع الشخص المصاب من نشرالعدوي الفيروسية للآخرين، ومع ذلك، قد يرغب أولئك الذين يريدون حماية إضافية في ارتداء قناع الوجه البلاستيك بالإضافة إلى الكمامة، وفقا لـ"egyptindependent "

فائدة إضافية

تتمتع أقنعة الوجه البلاستيكية بفائدة إضافية تتمثل في حماية عينيك ومنعك من لمس وجهك من خلال العمل، كما يقول كريستوفر سولمونتي، مدير مشروع وحدة الاحتواء الحيوي في مستشفى جونز هوبكنز بأمريكا.

نصيحة مهمة

إذا كنت ترتدي قناع وجه "face shield"، يمكن إعادة استخدامه بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في نفس الوقت، لكن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يلاحظ أهمية تنظيفه بعد كل استخدام، كما يجب عليك غسل يديك قبل خلعها وبعده، وتجنب لمس وجهك أثناء إزالته.

الفرق بين الكمامة وأقنعة الوجه البلاستيكية

أقنعة الوجه "الكمامة":

تستخدم أقنعة الوجه بكافة أنواعها لتغطية الأنف والفم والحماية من انتقال الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة والملوثات والمواد المسببة للحساسية وما إلى ذلك.

تدابير الحماية من قبل مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى، يوصى بارتداء أقنعة N95 و KN95 والأقنعة الجراحية وأقنعة القماش.

هل أقنعة الوجه فعالة ضد فيروس كورونا؟

بالطبع إنها جيدة، تلعب أقنعة الوجه دورًا رئيسيًا في العالم عندما يتعلق الأمر بمكافحة كوفيد-19.

تتمتع أقنعة الجهاز التنفسي، مثل N95 أو KN95، بكفاءة ترشيح تزيد أو تقل عن 95٪. هذا يعني أنها يمكن أن تحميك من 95٪ من جميع الجزيئات المحمولة في الهواء والتي من المحتمل أن تتنفسها بدون قناع.

تتكون هذه الجسيمات من الفيروسات والبكتيريا والملوثات والمواد المسببة للحساسية والكائنات الحية الدقيقة، والأهم من ذلك، أنها يمكن أن تحميك أيضًا من انتقال فيروس الهباء الجوي، والذي يُعرف بأنه المشكلة الرئيسية لفيروس كورونا.

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توفر الأقنعة الأخرى، مثل الأقنعة الجراحية أو القماشية أيضًا حماية رائعة وفعالية تصفية، لذا، إذا وجدت نفسك تتساءل عن الأقنعة، تذكر ببساطة أنه بدونها، سيصاب الجميع في النهاية.

ماذا عن أقنعة الوجه البلاستيكية.. هل هي فعالة ضد كورونا؟

إنها جيدة ولكن، ثبت أن دروع الوجه البلاستيكية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بفيروس كوروناـ وفقًا لجنيفر فيلتام، دكتوراه في الطب، رئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة لوما ليندا، فإن درع الوجه يمكن أن يقلل من تعرضك للفيروس بنسبة تتراوح بين 68٪ و 96٪.

ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق إلا على الحالات التي يكون فيها التعرض المباشر والفوري لعطس أو سعال شخص ما، في حالات أخرى، لا يمكن لواقيات الوجه أن تحميك من استنشاق القطرات في البيئة، نظرًا لأنها تخلق فقط حاجزًا وليست حماية مركزة للأنف والفم، فلا ينبغي استخدام واقيات الوجه وحدهاـ حتى أن مركز السيطرة على الأمراض لا يشجع على استخدام واقيات الوجه كوسيلة وحيدة للتحكم.

كيف ترتدي أقنعة الوجه البلاستيكية؟

يجب ارتداءها مع قناع الوجه "الكمامة" - يقول الخبراء أنه من أجل الاستفادة الكاملة منها، يجب أن نرتديها مع أقنعة الوجه لذلك، عندما يتحرك الهواء والقطرات المحتملة إليك، ستتم حمايتك أيضًا ضدها.

يجب أن تكون دروع الوجه البلاستيكية ملاءمة بشكل صحيح، يجب أن يكون بطول وجهك، أو حتى أطول يجب أن تكون نهايته مستوية مع نهاية ذقنك أو بداية منطقة الرقبة،على الجانبين، يجب أن يصل الدرع إلى الأذنين تقريبًا، يجب ألا يحتوي الحاجب البلاستيكي على أي فجوات، وإلا فإنه سيكون عديم الفائدة تمامًا ضد القطرات.

يحتاج درع الوجه أيضًا إلى تثبيته بشكل صحيح على الجبهة؛ لا ينبغي أن يكون مناسبًا بشدة، ولكنه ضيق بدرجة كافية ليبقى في مكانه، ويجب تنظيفه بانتظام- بعد الاستخدام.

بعد ذلك، يجب تكرار العملية باستخدام محلول مطهر، بعد الانتهاء، قم بإزالة المنظفات المتبقية والمحلول بقطعة قماش نظيفة ومبللة، واترك واقي الوجه يجف في الهواء، يجب تكرار هذه العملية بعد كل استخدام.

أيهما أفضل.. الكمامة أم أقنعة الوجه البلاستيكية؟

يقول الخبراء إن المقارنة بينهما أمر معقد نوعًا ما، والسبب في ذلك هو أن الناس يرتدون أقنعة مختلفة، أو يستخدمون دروع الوجه بشكل مختلف (مع أو بدون قناع)، أو يستخدمون واقيات الوجه لأنهم لا يستطيعون ارتداء الأقنعةـ كل هذا يتلخص في القناع الذي يرتديه المرء أو لا يرتديه.

على سبيل المثال، إذا كان الشخص يرتدي قناع N95، فلن يحتاج إلى درع الوجه لتوفير مزيد من الحماية، نظرًا لأن كفاءة ترشيح هذا القناع تصل إلى 95٪ أو أقل ولكن ، إذا كان الشخص يرتدي قناع قماش محلي الصنع، فقد يحتاج إلى بعض الحماية الإضافية لأنها ليست جيدة بما يكفي بسبب نقص الطبقات.

علاوة على ذلك، هناك أشخاص يعانون من مشاكل التنفس المزمنة ولا يمكنهم ارتداء الكمامة في مثل هذه الحالات، تعمل دروع الوجه بشكل مثالي، لذا، فإن تحديد أيهما أفضل يعتمد إلى حد كبير على الاحتياجات والمتطلبات الشخصيةـ ومع ذلك ، لا ينبغي ارتداء واقيات الوجه بمفردها، ويجب إقرانها فقط بالكمامة (باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها ارتداء الكمامة لأسباب صحية).

نصيحة أخيرة

إذا كنت تتساءل ما الذي يجب أن ترتديه، الكمامة أو أقنعة الوجه البلاستيكية، فإن الإجابة بسيطة للغاية؛ يجب أن نرتدي كمامة للفم أولا، مع ارتداء أقنعة الوجه البلاستيكية.