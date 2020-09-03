إصابة 24 شخصا في 90 دقيقة.. علماء يحذرون: كورونا ينتقل عبر الحافلات المكيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره بطريقة فائقة ويرفض التوقف عن قتل وإصابة العديد من السكان حول العالم، في ظل عدم إنتاج لقاح أو العثور على دواء فعال للحد من كوفيد-19.

الصدمة الأكبر جاءت بعد أن تأكد انتشار فيروس كورونا عبر الحافلات، كما يقول العلماء الصينيون الذين اكتشفوا 24 حالة مصابة بسبب راكب واحد شاركهم في رحلة استمرت ساعة ونصف الساعة، وهو ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لـ"dailymail".

حذر العلماء من انتشار فيروس كورونا عبر وحدات تكييف الهواء في الحافلات، بعد أن ثبتت إصابة 24 راكبًا على متن حافلة في مقاطعة تشجيانج بالصين بالفيروس، بعد رحلة واحدة استغرقت ساعة ونصف في 19 يناير.

يعتقد العلماء أن وحدة تكييف الهواء سمحت بانتقال الفيروس عن طريق نشر القطرات الفيروسية عبر الحافلة، بعض المكيفات تأخذ الهواء من الخارج وتطرده مرة أخرى، بينما البعض الآخر، يسمى الوحدات المنقسمة، يعيد تدوير الهواء نفسه، وهو ما حدث في هذه الحافلة.

وحذر خبراء بريطانيون الشهر الماضي، من أن مثل هذه الوحدات تحتاج إما إلى إيقاف تشغيلها أو استخدامها مع فتح النوافذ لمنع انتشار كوفيد-19، كما أن المكاتب ودور السينما والمسارح والمرافق الداخلية الأخرى، يجب تزويدها بوحدات تكييف هواء مخدومة حديثًا تضمن دفع الهواء النقي للخارج.

تم إجراء الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine ، من قبل علماء في مركز مقاطعة تشجيانج الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأرجعوا تفشي المرض إلى راكب واحد على متن حافلة في المقاطعة الشرقية في 19 يناير، قبل أيام من إجراءات الإغلاق في الصين، لم يكن الركاب بعيدين اجتماعيًا ولكن يعتقد أن بعضهم كان يرتدي أقنعة الوجه "الكمامة".

استقل ما مجموعه 68 راكبًا الحافلة لمدة ساعة ونصف دقيقة لحضور مناسبة، وأثبتت الاختبارات إصابة 24 راكبًا بفيروس كورونا، 18 منهم يعانون من أعراض متوسطة، وكان الستة الآخرون إما يعانون من عرض خفيف أو كانوا بدون أعراض.

Advertisements

لم يكن الركاب الذين جلسوا بالقرب من الرجل المصاب أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أولئك الموجودين في الطرف الآخر من الحافلة، ما يعني أن جميع الركاب كانوا معرضين لالتقاط كوفيد-19، ويشير هذا إلى أن تكييف الهواء لعب دورًا في التقاط الجزيئات الفيروسية وإعادة تدويرها في مكان آخر من خلال فتحات التهوية الموجودة في الحافلة.

قال المؤلفون في الورقة البحثية: "تشير الأبحاث إلى أنه في البيئات المغلقة مع إعادة تدوير الهواء، يكون فيروس سارس-كوف-2، المسبب لكورونا قادر على الانتشار بطريقة فائقة".

أضاف المؤلفون: "اكتشافنا لاحتمال انتقال العدوى عن طريق الهواء له أهمية كبيرة في الصحة العامة، وينبغي للجهود المستقبلية للوقاية والسيطرة على الوباء أن تأخذ في الاعتبار إمكانية انتشار كوفيد-19 المحمول جواً عبر الهواء، مع وجود وحدات تكييف".

قال الدكتور شون فيتزجيرالد، في الأكاديمية الملكية للهندسة، لصحيفة تيليجراف البريطانية، إن فتح نافذة أثناء تشغيل مكيف الهواء قد يكون أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتمكن من فتح نافذة، فأوقف تشغيل التكييف فورا.

يحذر معهد تشارترد بلندن على موقعه على الإنترنت: "وحدات تكييف الهواء التي لا تحتوي على مصدر مخصص لإمداد الهواء الخارجي إلى غرفة، يمكن أن تكون مسؤولة عن إعادة تدوير ونشر الجزيئات الفيروسية المحمولة جواً. "

ألقى الباحثون في أبريل باللوم على وحدة تكييف الهواء في انتشار فيروس كورونا بين تسعة أشخاص آخرين على الأقل كانوا يأكلون في مطعم في قوانجتشو بالصين، في يناير.

بحثت دراسة ظهرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة Emerging Infectious Diseases ، في الحادث الذي وقع في المطعم في يناير، حيث يقول الباحثون إن أحد أفراد هذه العائلة كان يعاني من حالة بدون أعراض، وبعد أسبوعين، أصيب المريض مع تسعة آخرين، بما في ذلك أفراد من عائلتهم، بالإضافة إلى مجموعتين أخريين كانوا يجلسون الطاولات المجاورة في المطعم، ما يعني أن تدفق الهواء القوي من مكيف الهواء يمكن أن ينشر الفيروس بين الطاولات في المطعم".

كانت الطاولات المصابة في المكان الخالي من النوافذ على بعد حوالي نصف متر من بعضها البعض، حيث يدعي المؤلفون أن السبب الأكثر احتمالا لتفشي هذا المرض هو انتقال القطيرات، ومع ذلك، يقولون إن القطرات تبقى في الهواء لفترة قصيرة وتنتقل لمسافات قصيرة فقط، لذلك، خلصوا إلى أنه من المحتمل أن يكون جهاز التكييف قد نشر الفيروس بشكل أكبر بين الطاولات المصابة.