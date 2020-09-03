تصميمات قلادات 2020 لاطلالات غير تقليدية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - قدم مصممو الأزياء و الاكسسوارات إبداعات جديدة لتمنح المرأة إطلالة فريدة وغير تقليدية في مختلف الأوقات، مع اطلاق مجموعات أزياء واكسسوارات كل موسم.



وفي عام 2020، برزت العديد من صيحات القلادات المميزة والغريبة التي تناسب المرأة الجريئة والعصرية التي تبحث عن آخر صيحات موضة الاكسسوارات لتطبقها.



شاهدي أغرب تصميمات قلادات 2020 لتبحثي عن تصاميم مميزة تناسبك.

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قلادة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti ALBERTA FERRETI

قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti قلادة ذهبية بطبقات متتالية وبتصميم غير تقليدي مع سلسلة ذهبية من الخلف، ويمكن تنسيقها في إطلالات النهار والمساء.





قلادة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen ALEXANDER McQUEEN

لفتت أنظارنا قلادة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen التي تتألف من سلاسل معدنية متداخلة وتمتد لتلف حول الخصر ومزينة بتعليقات القلوب المعدنية. Advertisements تابعي المزيد:أجمل موديلات قلادات ألماس ناعمة



قلادة ايلي صعب Elie Saab ELIE SAAB

تستمر صيحة طوق الرقبة Choker في عام 2020، وقدم المصمم ايلي صعب Elie Saab قلادة الـChoker الذهبية بتصميم عريض وغير تقليدي.





قلادة غوتشي Gucci GUCCI

كما قدمت ماركة غوتشي Gucci قلادة الـChoker المعدنية بطبقتين متتاليتين وتصميم كبير ولافت للأنظار يتناسب مع المرأة صاحبة العنق الطويلة.



قلادة برادا Prada PRADA

استوحت دار برادا Prada القلادة من عالم البحار، وقدمت الصدف الأبيض بلمعان الفضي في قلادة فخمة بحجم كبير وتصميم لافت للأنظار. تابعي المزيد:قلادات شوكر معدنية سميكة

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