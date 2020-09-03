حقائب كلاتش بتصاميم أنيقة لسهراتكِ في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - لخطف أنظار الجميع بأناقتكِ الفاخرة، خاصة إذا كنتِ صاحبة ذوق رفيع ومميّز؛ يجمع بين اللمسات الكلاسيكية التي تليق بمنصبكِ واللمسات العصرية التي تجعلكِ مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية، ما عليكِ سوى اختيار حقيبة كلاتش بتصميم أنيق لسهراتكِ في الخريف.



الكلاتش من صيحات الموضة

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

هناك أنواع عديدة ومختلفة من شنط اليد، وتعتبر حقيبة الكلاتش من أكثر الحقائب انتشاراً في صيحات الموضة لهذا الموسم، خاصة أنه لن تكتمل إطلالة السهرة في الخريف دون إضافة الإكسسوارات الأنيقة، فأنتِ دون شك بحاجة إلى واحدة فخمة؛ تجذب الانتباه إليكِ، وتمنحكِ لمسة فاخرة.

لِمَ لا تختارين حقيبة كلاتش بتصميم أنيق يتناغم مع فستان السهرة؟! كأن تكون على سبيل المثال ذهبية اللون بسلسلة باللون نفسه مع فستانكِ الذهبي والقصير والمطرّز، أو حقيبة باللون الأبيض مزيّنة بالمعدن الذهبي مع بدلتكِ البيضاء؛ التي تتألّف من سترة وسروال، على أن تكون مرصّعة بتطريزات ذهبية وفضية.

خيار رائع آخر عبارة عن حقيبة بقماش شبكي ومرصعّة بفصوص برّاقة، مع فستانكِ الشفاف والمطرّز بالخيوط الذهبية والتطريزات البرّاقة، أو حتى مع فستان باللون الأزرق؛ لطلّة متناغمة تخطف الأنفاس.

برزت أيضاً حقائب الكلاتش بتصاميم أنيقة، استثنائية وغير تقليدية، كتلك المخصّصة لعاشقات نقوشات جلود الحيوانات، والتي يمكن ارتداؤها مع أزياء موحّدة اللون بالأسود مثلاً؛ فستكون طلتكِ مميّزة. كما ستكون أيضاً الكلاتش البيضاء رائعة مع طقم أزياء أسود؛ لإطلالة رسمية أنيقة.

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أنوثة مفعمة بالأناقة

فالنتينو Valentino

تعتبر الإطلالة الرسمية من أكثر الإطلالات التي تفضلها السيدات، فهي القادرة على منحهن الأنوثة المفعمة بالأناقة والجمال، وبالطبع لا غنى عن حقيبة الكلاتش؛ لأنها تضفي جاذبية خاصة، وتقدّم صورة مثالية عن شخصية السيدة التي ترتديها، لذلك يجب أن ترافق هذه الحقيبة فساتينك للسهرات، وإذا كنتِ تعتقدين أنها يجب أن تكون بلون واحد؛ فهذا الاعتقاد خاطئ، بل من السائد لهذا الموسم أن تكون فيها الكثير من الألوان الفاتحة والمشرقة؛ مثل: الأزرق، الوردي الفاتح، والأصفر، ولا مانع من تداخل بعض حبّات الألماس الصغيرة لتزيينها.

لِمَ لا تختارين حقيبة كلاتش بلون وردي غامق وبتصميم أنيق؛ يمنح إطلالاتكِ الكثير من الأناقة والتميّز؟! خاصة إذا تمّ تنسيقها مع فستان باللون الأسود وحذاء بكعب عالٍ، وبذلك تحصلين على طلّة مليئة بالأنوثة والفخامة.

لا يمكنكِ أن تختاري إطلالة رسمية من دون أن تزيّنيها بحقيبة كلاتش جذّابة بلونها الأسود المميّز وزينتها الفضية اللامعة؛ ستمنح إطلالاتكِ فخامة لا حدود لها، خاصة مع فستان أسود رسمي.



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