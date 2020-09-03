حقائب للرجل باللون الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - تعتبر الحقائب من مكملات الأناقة التي لا تتناغم كثيرًا مع الرجال؛ نظرًا لارتباطها لعقود بالمرأة، عدا حقيبة الظهر، ولكن في عصورنا الحديثة؛ كثرت الأدوات التي يحتاج الرجال إلى حملها معهم خلال اليوم، لذا تعرّف على الطريقة الصحيحة لاختيار حقائب الرجل.



أفضل لون لحقائب الرجال

يعتبر اللون الأسود أفضل صديق لك، خاصة أنه يتلاءم مع أغلب ثيابك، ولن تحتاج لنقل أغراضك من الحقيبة يوميًا، كما أن اللون الداكن للحقيبة يقلل احتمالية اختيار حقيبة لا تناسب الرجال.

يأتي بعده درجات اللون البني والرمادي والكحلي، إلا أن اللون البني مثالي أكثر للملابس الرسمية؛ نظرًا لأن أغلب حقائب هذا اللون تكون مصنوعة من الجلد الطبيعي.



حقائب الرجل



كيف تختار أفضل حقيبة سوداء لك؟

على حسب الأدوات التي تحملها معك يوميًا، يتحدد نوع الحقيبة التي عليك شراءها، وكذلك على حسب طبيعة مواعيدك اليومية، والمسافات التي تقطعها، فمثلًا:

هل تحتاج للتحرك بالحاسوب يوميًا؟

احتياجك لنقل الحاسوب يحسم الجدل، بين حقيبة ساعي البريد، كما يطلق عليها، وحقيبة الظهر العادية؛ لأنها تكون مجهزة بمكان مبطن لحماية الجهاز وتسهيل حمله ضمن أغراض أخرى، حقيبة اللابتوب المنفصلة تبدو منطقية، إلا أنها غير عملية في حال كنت لا تملك سيارة، وتحتاج لحمل أغراض أخرى معك؛ ستكون دخيلة على حقيبة اللابتوب وتصنع تكورات في شكل الحقيبة الخارجي، وقد تشكل إلهاء عن الحركة.

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هل تتنقل بطعامك؟

إن كنت تحتاج لحمل زجاجة من الماء وعلبة طعام معك، فعليك اختيار أنواع أقل حجمًا من حقائب اللابتوب، يمكن الاختيار بين حقائب اليد الواحدة على الظهر أو الجسم، وبين حقائب الظهر القصيرة.

التنقل لمسافات طويلة يضعك على نفس القائمة؛ لأنك بحاجة لوسيلة تسلية وحمل طعام وتحرير يديك من حمل العديد من الأكياس.



حقائب الرجل



هل لديك العديد من الأدوات الصغيرة؟

سماعات البلوتوث الحديثة والولاعة والمفاتيح والهاتف والشاحن الخاص به، مع الفكة الورقية والمعدنية والمعقم ومزيل رائحة الفم والمناديل، كلها أدوات تجعلك في حاجة لحقيبة صغيرة؛ حتى تتجنب الشكل المنبعج والمنتفخ في جيوبك.



أشياء يجب عليك مراعاتها في الحقيبة التي تشتريها

يجب أن تكون الحقيبة مقسمة لأكثر من مساحة؛ لكي تكون مفيدة في فصل الأغراض.

يجب أن تكون الحقيبة سهلة التحكم عبر يد واحدة؛ لا تكون عائقًا أثناء الحركة وتعيق التعاملات السريعة.

يجب أن تكون الحقيبة قليلة التفاصيل؛ لكي تتناسب مع أغلب ثيابك.