كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - اعتمدت الفنانة حنان رضا العديدَ من الإطلالات المميزة من خلال حفلاتها أو مناسباتها الخاصة، لذا جمعنا لمحبات أحدث خطوط المكياج ولمحبيها عدة إطلالات يمكنهن أن يستوحين منها أفكارًا لمكياج أكثر إتقانًا وتميُّزًا.



استوحي مكياج مناسباتك من حنان رضا

مكياج حنان رضا

مكياج سموكي بسيط

تتجمل حنان بالمكياج السموكي بدرجات البني والزهري، حيث تدمجهما معًا أو تضع الألوان المتدرجة منه مع رسمة الآيلاينر الأسود أو الرموش الاصطناعية اللافتة، كما تظهر بمكياج العينين البني مع قلم الروج الأحمر، وتتألق بمكياج العينين الأحمر بطريقة السموكي مع طلاء الشفاه البني والكحل الأسود الداخلي.

إطلالات الآيشادو اللافت

مكياج لافت ومميز من حنان رضا

يفضِّل الكثير من النجمات اختيارَ الآيشادو بدرجاته اللامعة أو الملونة بألوان لافتة؛ لتظهرهن بمظهر مميز تتمناه الفتيات، ومن إطلالات حنان جمعت الآيشادو البنفسجي والبني مع طلاء شفتين لامع، واختارت ظلال الأعين الفضي المزين بلمعة مع قلم الروج الزهري بدرجة لامعة وداكنة، وتزينت بالآيشادو اللامع بدرجة خضراء مع رسمة الآيلاينر الداخلي وطلاء الشفتين المشمشي، كما وضعت الآيشادو وأحمر الشفتين بدرجة مميزة من العنابي مع كحل أبيض داخلي ورموش اصطناعية.

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