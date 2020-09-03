كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - كثيرا ما تتعرض البشرة لمشكلات تسبب مظهرا سيئا، كظهور خدوش أو ثقوب أو الإصابة بأي شكل آخر، ويمكن أن تتكون بعد التقاط الشوائب أو الضغط عليها.

وغالبا ما تؤدي الجروح العميقة إلى حدوث ندبات، وعلى الرغم من أنه يمكن اتخاذ تدابير لتجنب الندوب، فقد يكون من المهم أيضًا إخفائها للظهور بإطلالة أنيقة، وغالبا ما يتم اللجوء إلى استخدام المكياج لإخفاء الجروح.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة إخفاء الجروح بالمكياج بالخطوات، يمكنك أن تستعيني بها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

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الخطوة الأولى: ترطيب الوجه

إخفاء الجروح بالمكياج



يعد ترطيب الوجه من الخطوات الأولية لإخفاء الجروح التي قد تظهر عليها، وذلك باستخدام كريم مرطب جيد، يناسب نوع بشرتك، ويمنحك الترطيب المطلوب.



الخطوة الثانية: تطبيق الكونسيلر على المنطقة المستهدفة



ضعي الكونسيلر على المنطقة التي تريدين إخفائها أولا، ويجب استخدام نوع مناسب يمكن أن أن يثبت لفترة أطول ويكون له تغطية أفضل، ثم ضعي الكونسيلر في جميع الأماكن المعتادة مثل أسفل العين وجسر الأنف وزوايا فتحتي الأنف وزوايا شفتيك وعلى ذقنك.



الخطوة الثالثة: دمج الكونسيلر برفق

إخفاء الجروح بالمكياج



استخدمي فرشاة الكونسيلر أو إصبعك لوضع الكونسيلر برفق لدمجه مع بشرتك الطبيعية، ولكن حاولي وضعه بلطف شديد على المنطقة المستهدفة قدر الإمكان، لأن هذه المنطقة تحتاج إلى أكبر قدر من التغطية، فركزي أكثر على المزج حول المنطقة بدلًا من التركيز عليها.

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الخطوة الرابعة: ضبط الكونسيلر ببودرة المكياج الشفافة



باستخدام فرشاة ناعمة، ضعي البودرة الشفافة برفق على المنطقة المستهدفة، وكذلك على باقي الوجه بلطف شديد.

واحرضي على وضع البودرة الشفافة بين طبقات الكونسيلر، لضمان بقائه لفترة أطول وعدم التزحزح بسهولة.



الخطوة الخامسة: تكرار الخطوتين السابقتين حتى يتم تحقيق التغطية المثالية

إخفاء الجروح بالمكياج



ضعي طبقة أخرى من الكونسيلر متبوعة ببودرة شفافة حتى تختفي المنطقة المستهدفة، ويمكنك وضع حوالي 3-4 طبقات من الكونسيلر في حالة وجود جروح مرتفعة حمراء زاهية على الوجه وتحتاج إلى تغطية إضافية.



الخطوة السادسة: تطبيق كريم الأساس



باستخدام فرشاة كريم الأساس أو إصبعك، طبقي الكريم المناسب لبشرتك على منطقة المشكلة أولا، ثم استمري في وضعه على باقي وجهك ورقبتك، للظهور بإطلالة أكثر طبيعية.



الخطوة 7: وضع كريم الأساس بالبودرة الشفافة



ضعي كريم الأساس بالبودرة للمرة الأخيرة، وخاصة إذا كنت تستخدمين كريم أساس لامع.

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