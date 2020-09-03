ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: إنتي حامل؟

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

أطلت الفنانة خلال الصورة، بفستان طويل متعدد الألوان، بالإضافة لنظارة شمسية، واعتمدت على رفع شعرها لأعلى ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلالها، "صباح الخير".

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لقيت الصورة التي شاركتها ياسمين استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت آلاف التعليقات بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "أحلى صباح في الدنيا، جورجينا العرب، جميلة الجميلات، مبروك، إنتي حامل؟".

وكان تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب حصولها على سيارة جديدة "رولز رويس"، التي تقدر بملايين الجنيهات، وسط اهتمام واسع من جمهورها بتلك الهدية الثمينة التي شابها العديد من الشائعات منذ شرائها حتى الآن.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.