الأمريكية جينيفر جراوت عن انتقادات ظهورها بشعرها: الإسلام مش بالحجاب

علاقات و مجتمع

قبل 7 أعوام مضت، أعلنت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، اعتناقها الإسلام ومن ثم بدأت في الظهور عبر حساباتها المختلفة بالحجاب، أثناء ظهورها في مقاطع فيديو مصورة وهى ترتل آيات القرآن الكريم، حتى تعرضت لسيل من الانتقادات خلال الآونة الأخيرة، فور مشاركتها عدد من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدونه.

تواصلت "الوطن" مع المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، والتي أوضحت حقيقة ظهورها بدون حجاب، عبر حساباتها الرسمية والتي كانت سببًا في موجة الانتقادات التي تعرضت لها، خلال الأيام الماضية.

جينيفر جراوت: الإسلام ليس بالحجاب

وقعت جينفر في انتقادات عدة نتيجة ظهورها بدون حجاب، إذ تشارك بين الحين والآخر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور الشخصية بها، والتي تظهر خلالها بشعرها، والتي أوضحت رأيها في هذه النقطة، قائلةً: "اعتنقت الدين الإسلامي منذ أكثر من 7 أعوام، فأنا مسلمة حتى لو تركت شعري مكشوفًا، فالإسلام ليس بالحجاب".

واسترشدت المغنية الأمريكية، بحديث الرسول، قائلةً "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ".

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جينيفر جراوت: التلاوة لا تحددني فلدي اهتمامات أخرى

وتابعت المغنية الأمريكية خلال حديثها، "أعلم أنني سأحصل على الأرجح على الكثير من التعليقات السيئة ورسائل الكراهية لهذه المشاركة، لكنني تصالحت مع ذلك".

وأشارت جينيفر إلى أن "الإسلام دين يسر وليس عسر، لذا أتمنى من جمهوري ومتابعيني أن يتفهموا بأن التلاوة لا تحددني، فلدي اهتمامات أخرى كثيرة كالغناء وكتابة الشعر، والرياضة والرقص" .

وكانت كشفت جينفر، لـ"الوطن"، في حديث سابق، عن أسباب توقفها عن الغناء بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنّها انجذبت إلى الدين الإسلامي، ووجدت أنّ البعض كان يخوفها من أشياء غير موجودة، "كنت أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها، والتي أثارت اهتمامي، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام وقبلته كدين لي في النهاية".