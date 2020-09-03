رتلت القرآن بطريقة المنشاوي.. جينيفر جراوت لـ"الوطن": صوته لمس قلبي (فيديو)

علاقات و مجتمع

أدهشت الكثيرين بصوتها العذب ذي النبرة المهذبة الهادئة، المعروف منذ أطلت للمرة الأولى على برنامج المسابقات "Arabs Got Talent"، في موسمه الثالث، وأبهرت بأدائها لجنة الحكام والمتابعين، حين غنت "بعيد عنك"، لكوكب الشرق أم كلثوم، حتى أعلنت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، اعتناقها للدين الإسلامي ورتلت آيات القرآن الكريم في خشوع تام، وهو الأمر الذي أثنى عليه متابعوها في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة في الشرق الأوسط.

وعادت جينيفر تتصدر محركات البحث من جديد، بعدما ظهرت في مقطع فيديو آخر مصور، وهي ترتل سورة القمر مرتدية "إيشارب" يغطي شعرها، احترامًا للدين الإسلامي، ما جعل الرواد يثنون على صوتها من جديد، حيث بدت متمكنة من أصول وتجاويد القراءة والتلاوة، والذي استغرق ما يقارب الـ22 ساعة، فضلًا عن استغراقها نحو 6 ساعات لمراجعة التلاوة بشكل النهائي، على طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

تواصلت "الوطن" مع الفنانة الأمريكية جينيفر جراوت، للحديث عن كواليس ترتيلها لسورة "القمر"، والتي لفتت انتباه المتابعين، بطريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

جينيفر جراوت عن المنشاوي: صوته يلمس القلب وشعرت بارتجاف فور سماعه للمرة الأولى

تساؤلات عدة طرحها متابعو الفنانة خاصةً عقب تلاوتها الأخيرة لسورة "القمر"، والتي استغرفت نحو 6 ساعات لمراجعة التلاوة بشكل نهائي، إلى جانب تفضيلها للشيخ محمد صديق المنشاوي، والتي أجابت عليها جينيفر، قائلةً "كانت المرة الأولى لسماع القرآن الكريم بصوت المنشاوي، الذي جذب انتباهي بشدة، كونه يتميز بصوت خاشع، جعلني أجهش في البكاء، فقد لمس قلبي وأحسست بارتجاف لم أستطع تفسيره، فقد وجدت ذاتي أنجذب له طوال الوقت، فكنت أتساءل كيف لصوت مثله يجعلني أدخل في تلك الحالة لهذه الدرجة، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام وقبلته كدين لي في النهاية، بفضل الحالة الذي أدخلني بها نتيجة خشوعه وبكائه المنهمر".

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جينيفر جراوت: تعلمت القرآن من المنشاوي

وأضافت المغنية الأمريكية: "أحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي بالطبع، فالإسلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، فأنا دائمة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأتلو القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده، فقد بدأت أولى القراءات بتلاوة آية الكرسي، حتى استطعت التعمق بشكل أكثر ومن ثم قمت بتلاوة سورة البقرة والتي كانت أخذت وقتًا كبيرًا حتى استطعت الموازنة بين الأحكام والوصول للتلاوة الصحيحة".

القراءة ليست مثالية 100% واستغرقت نحو 22 ساعة في التدريب

وعن كواليس قراءة وتلاوة سورة "القمر"، قالت "كانت عقب أداء صلاة الجمعة فأنا أحرص دائمًا على تلاوة القرآن يومًا بعد يوم، وربما القراءة ليست مثالية بنسبة 100% حتى الآن، لكنني قررت المشاركة على أي حال، فكانت المدة المستغرقة لتعلم التلاوة نحو 22 ساعة، فقد كنت أستمع للآيات بصوته ثم أقوم بترديدها بعده، فكانت الصعوبة في كيفية الوصول لطبقة صوته مع أحكام التجويد".

حصد مقطع الفيديو الذي شاركته جينيفر على حب الملايين في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في الشرق الأوسط وبخاصة مصر، ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة، "لم أكن أتوقع أن يحصد مقطع الفيديو على هذا الكم الهائل من الانتشار، أشعر حقًا بالفرح والسعادة لأن الكثير من الناس يحبونه، يجعلني أشعر بأنني أكثر ارتباطًا بالمجتمع الإسلامي حول العالم، وبخاصة داخل مصر حيث يتمتع المنشاوي بشعبية كبيرة داخلها وليس من السهل أن يجمع كثيرون على شخص غيره يتلو بطريقته مثلما حدث معي، فقد تلقيت كما هائلا من التعليقات والرسائل التي جعلتني أشعر بعظمة الإسلام وروعته، فأنا أريد تحسين ومشاركة المزيد من التلاوات في المستقبل إن شاء الله".

المغنية الأمريكية: تلقيت ملايين الرسائل والتعليقات الإيجابية والمحفزة

وعن أبرز التعليقات التي أحبتها جينيفر وعلقت في ذهنها، من إحدى السيدات التي أحبت طلتها وحجابها، قائلةً "أنا لست قلقة عليك حقًا إذا كان هذا قد يبدو غريبًا، دعني أشرح عندما رأيتك ترتدي حجابك، شعرت بالدهشة ولكن مع مرور الوقت أدركت أن إيمانك قوي جدًا ولا أعرف ما لديك مررت بكل ما أعرفه هل كان الأمر صعبًا عليك والحمد لله روحك تجاه القرآن ما شاء الله لا ينكسر، أريد فقط أن أخبرك أنك تلهمني وأنا لا أعرف قدر ما تفعله ولكني أريد أن أشاركك شيئًا بسيطًا الله يختبر من يحب حتى يرى ما يفعلونه تحت الضغط الهائل للاختبار الذي أرسله".