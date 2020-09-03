تعرف على بطلة حكاية "أمل حياتي".. وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عاما

علاقات و مجتمع

مشاهدها لفتت الأنظار بقوة، استطاعت استفزاز الجمهور بجدارة منذ الظهور الأول لها في حكاية "أمل حياتي"، ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا" التي تُعرض حصريًا على فضائية dmc.

تلك البطلة التي لعبت دور "حنان" شقيقة الفنانة حنان مطاوع خلال حلقات المسلسل، تقمصت خلالها دور الشقيقة غير السوية، التي قررت الزواج من حبيب شقيقتها، وباتت تتلذذ في مضايقاتها.

بتعبيرات وجهها وملامحها، وحركات عيونها، استطاعت الفنانة الشابة لفت أنظار المتابعين لدورها، الذين قرروا البحث عن هويتها.

نانسي صلاح، التي بدلت ملامحها تمامًا عقب تغيير مظهر شعرها الكيرلي التي اعتدنا عليها به من ظهورها على الشاشات، إلا أن تغير مظهره وطريقة مكياجها بدلت ملامحها تمامًا، حتى ظل الجمهور لا يعلمها.

ويرصد "هن" محطات في الفنانة الشابة نانسي صلاح بطلة حكاية "أمل حياتي"

- بدأت شهرتها خلال تواجدها بفريق عمل snl بالعربي.

- عُرفت بشعرها الكيرلي القصير، الذي اشتهرت به في كل أدوارها.

Advertisements

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، حيث قامت بدور ماري.

- سردت الفنانة كواليس أول لقاء لها مع المخرج الكبير على إدريس خلال تصوير مشهد فى فيلم تفاحة آدم، فى لقاء لها ببرنامج ست الستات، مؤكدة أن علي إدريس قال لها: " يا بت يا سودا تعالي هنا"، بينما أكدت أنه لم يقصد الإساءة لأنه أيضا بشرته سمراء.

- أُصيبت خلال أحداث بيروت

أُصيبت بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مؤخرًا، خلال تصوير مشاهدها في "أسود فاتح".

ونشرت نانسي صلاح حينها، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الشخصي بفيس بوك، صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات، تظهر فيها الجروح حيث أُصيبت بـ "ثماني غُرز" صاحبتها نتيجة الانفجار، مُعلقة بقولها: "الحمد لله على كل شيء".

- وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عاما

كانت أكدت الفنانة الشابة من قبل أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل لكي تبحث عن والدتها، مشيرة إلى أن والديها كانا منفصلين وهي في سن صغيرة، ولا تعرف أي شيء عن والدتها فدخلت مجال الإعلانات لتبحث عنها.

وأضافت "صلاح"، خلال استضافتها في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها نجحت في الوصول لوالدتها بعدما شاهدتها الأخيرة في أحد عروض برنامج "snl"، متابعة: "عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها".

وروت "صلاح" القصة باكية: "أبويا كان رافض تماما إني أشوف أمي وأنا صغيرة، وأنا كان نفسي أشوفها جدا، ومش عارفة أوصلها، فقررت أدخل مجال الإعلانات والتمثيل علشان أوصلها، ولكن مع الوقت بدأت أنسى الموضوع".

وتابعت: "وفي فترة من الفترات كنت تعبانة جدا، ومبعملش أي حاجة غير إن أنام وأصحى أصور وأنام تاني، لقيت عمتي جابتها في يوم ودخلتها عليا، أنا معرفتهاش خالص في الأول بعد كده سلمت عليها وحضنتها كتير، واكتشفت أن أمي كانت بتتفرج عليا في البرنامج وبتقول دي شبه بنتي".