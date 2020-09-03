جلسة تصوير بعد 60 سنة جواز: مودة ورحمة وقبلة خاطفة بنفس الفستان

علاقات و مجتمع

كثير من التقارب، والحب والود، هو ما أظهرته جلسة تصوير لزوجين مر على زواجهما 60 عاما، فقررا الاحتفال بطريقة مختلفة ومبتكرة بمناسبة مرور 6 عقود على الزفاف.

فقد ارتبط الثنائي، مارفن ولوسيل ستون بعقد الزواج المقدس في العشرينيات من عمرهما، حيث كان يبلغ مارفن 29 عاماً، بينما كانت تبلغ لوسيل 22 عاماً، بحسب ما صرحا لصحيفة "ميرور" البريطانية، واستمرا في الحب حتى وصلا الثمانين من عمرهما، ليكون بذلك شباب العمر وربيعه وأرزله سويا.

أظهر مصور الصور كيف يرتبط الثنائي بشدة، وذلك بقبلة خاطفة، وحضن، والمودة والحب الذي كان ظاهرا في جلسة التصوير.

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وقررت لوسيل ارتداء نفس فستان زفافها الذي ارتدته قبل 60 عاما مع بعض التعديلات البسيطة، كما أضافت قطعة من الإكسسوار على ذوقها الخاص.

أما الزوج فارتدى بدلة كلاسيكية، أظهرت العاشقات في مظهر أنيق، وأقيمت جلسة التصوير داخل حديقة، وميزتها الزهور والشعر الأشيب والحب، وكانت الحديقة مشابهة لمكان زواجهما الذي أقيم عام 1960 فى كنيسة لوثرية فى ستيرلينج بولاية نبراسكا.

وقالت الزوجة، "كلانا محافظ للغاية على الآخر، كنا أطفال مصابين بالاكتئاب، لقد ولد مارفن في بداية الثلاثينيات، وقد وصلت أنا في مفاجئة لعائلتي، وتزوجنا بطريقة مفاجئة للجميع، حيث كان حفل الزفاف نموذجياً للغاية، وأتذكر كل تفاصيله، من بكاء والدي وابتسامة والدتي".