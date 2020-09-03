الخط الساخن لعلاج الإدمان: نسبة الإناث 8.72%

صحة

قال الدكتور أحمد الكتامي، مشرف الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الاتصالات الهاتفية التي تلقاها الخط الساخن في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 يوليو بلغت 43 ألفا و903، مشيرا إلى أن نسبة تعاطي الذكور أعلى من الإناث.

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وأضاف الكتامي لـ"الوطن"، أن الخط تلقى 40 ألفا و71 اتصالا من الذكور بنسبة 91.21%، بينما تلقى 3 آلاف و832 اتصالا من الإناث بنسبة 8.72 %.

من جانبه قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول، كما أن أسواق المخدرات أصبحت معقدة خلال الـ20 سنة الماضية نتيجة تنوع المواد المخدرة وتنوع عمليات التصنيع وإساءة استخدام العقاقير الطبية.

وأضاف عثمان خلال مشاركته في ندوة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناقشة التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم، أن مخدر الحشيش يُعد الأكثر استخداما من قبَل من يتعاطون المخدرات، حيث يستخدمه 192 مليون شخص، ويتوفى سنويا أكثر من 500 ألف شخص بسبب المخدرات، بجانب انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلَّقة، التي تحتوي على مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم، كما أن الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت 71% في السنوات العشرة الأخيرة.