فايزة كمال.. الجميلة التي رفضت عرضا مغريا من ثري عربي

علاقات و مجتمع

وقعت في غرام المخرج المسرحي مراد منير، منذ أن رآها لأول مرة أثناء تعاقدها على مسرحية "الملك هو الملك"، والتي أخرجها ولم تلفت نظره كأنثى لأنه لا يفكر بهذه الطريقة مع من تعمل معه بحسب مذكراته، ولكن في أول بروفة، حينما سألت عن الأغنيات الخاصة بالمسرحية تعامل معها بقسوة، ورغم كل ذلك كان الزواج وأنجبت منه "يوسف وليلى" مراد، هي الفنانة الجميلة فايزة كمال، صاحبة العينين الزرقاوتين والصوت المميز الرقيق.

اشتهرت فايزة وسط زميلاتها في الوسط الفني بالطباع الهادئة، ويُقدم هُن قصة لقطات من حياتها مع زوجها المخرج المسرحي مراد منير، خلال السطور التالية.

تعرضت فايزة للمزيد من الإغراءات، فكان من بينها ثري عربي، حاول التودد والتقرب إليها من خلال تقديم شقة هدية لها مقابل خيانة زوجها.

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كشف المخرج المسرحي مراد منير، عن الإغراءات التي تلقتها زوجته، عقب رحيلها خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، "أخرج مفتاح شقة 600 متر في برج مهول وعقد بيع، وقال لها هادي شجتك ليش تسكني بروكسي؟.. بهتت البنت.. بس دي شقة غالية وأنا.. قاطعها.. ما حتدفعي شي".

"بعرف أنك متزوجة.. ما كلهم متزوجين يا فايزة"، أكمل المخرج المسرحي، قصة الثري العربي الذي حاول إغراء شريكة حياته حتى يتزوجها، "دفعت زوزة العقد والمفتاح بقلة أدب لذيذة في وش الراجل وقالت بهدوء.. بس أنا متجوزة راجل.. ما حولنا شي.. أكملت حبيبتي.. وأنت مش راجل لما تعرض عليا العرض ده.. حين خرجت فايزة من مكتب الأخ، كان قد أصدر أوامره لكل شركات الإنتاج بإغلاق الميه والنور في وش فايزة لسنوات".

وأنهى حديثه قائلا: "دي حكاية من حكايات سأرويها متتابعة.. حكايات تضحك وتبكي.. أنا لا أحكي عن فايزة.. أحكي عن أزمان عشناها ويعيشها فنانون عباقرة أضاعهم زمن عبثي ووطن يفرط في موهبة أجمل ولاده.. من كتابي.. الغجري.. مذكرات مخرج مسرحي".

وقال زوجها إن هذا الأمر هو السبب في أنها لم تصبح نجمة كبيرة، أو تحصل على بطولات بعكس نجمات جيلها.