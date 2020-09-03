صور.. قبل استئنافه في "ضرب خليل".. حسام حبيب وشيرين دعم مستمر

علاقات و مجتمع

مواقف الدعم بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب لا تنتهي، فلا توجد أزمة مرت بها شيرين إلا وكان حسام حبيب أول الداعمين لها، والواقفين بجانبها لتقديم كافة سبل الدعم، ومن المنتظر أن تصدر اليوم، محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حكمها في الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب المنتج ياسر خليل.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي على المنتج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

وفيما يلي مواقف الدعم بينهما.

تحقيق نقابة الموسيقيين مع شيرين

التقطت لهما عدسات الكاميرات عددا من الصور التي أظهرت حب ودعم حسام حبيب لزوجته شيرين عبدالوهاب، فظل ممسكا بيدها وهي في طريقها لمكان التحقيق في النقابة، التي منعتها عن التمثيل حينها.

بدت شيرين فخورة بشدة، رأسها لأعلى، تبتسم للكاميرات، وهو ما وصفه فتيات على منصات "السوشيال ميديا"، بأنها تشعر بالقوة لأنه بجانبها.

ومن بين تعليقات الفتيات على تلك المشاهد، عبر "فيسبوك": "إحساس إن معاكي راجل وسند واقف ليكي إحساس يطمن جدا.. الراجل مش كلام بس الراجل موقف.. شيرين مرتاحة مطمنة لدرجة إنها كتبت في بوست يارب اوعد كل ست براجل زي حسام.. جملة كبيرة على أي ست إنها تقولها".

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تفاعل كثير من الفتيات على هذا الدعم رغم ما تواجهه شيرين في الفترة الحالية من اتهامات، حيث تفاعل مع المنشور أكثر من ألف شخص، وتداوله 500، فيما جاءت تعليقات الفتيات كالتالي، "الست بتحلو مع الراجل الحنين... وشيرين احلوت"، و"إيه السعادة دي ولا كأنها طالعة تحقيق دى طالعة رحلة"، وقالت أخرى، "فعلا باين على وشها إنها فرحانة رغم اللي هيا فيه".

مقاضاة كل من يعادي شيرين

حسام داعما بقدر ما ظهر في الصور، حيث قال تصريحات لـ"الوطن"، خلال أزمة شيرين أظهرت دعمه غير المحدود لها، حيث قال، إنه سيقاضي كل من أساء وأفترى على زوجته كذبا، وذلك بعد الشائعات التي طالتها خلال التحقيقات بأنها ترفض الاعتذار للنقابة، وهو ما نفاه حسام من جهته.

دعم متكرر

تلك ليست المرة الأولى التي يظهر فيها حسام حبيب دعما غير مشروط لزوجته شيرين عبدالوهاب، فقد تعرضت لعدد من الأزمات مؤخرا بسبب تصريحاتها، وكلامها في الحفلات سواء عن مصر أو زملاء لها، وكان حسام أول الداعمين لشيرين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا بوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء، جراء اتهامها بالإساءة إلى مصر في حفل البحرين.

يذكر أن عددا من المحامين تقدموا ببلاغات إلى نقابة الموسيقين، يطالبون فيها بوقف شيرين عن الغناء، بتهمة الإساءة إلى مصر في حفل بالبحرين.

شيرين عبدالوهاب تظهر حبها لحسام

في كل حفلة كان حسام حبيب حاضرا فيها حرصت شيرين عبدالوهاب على إظهار حبها له وذلك بتقبيل يده في الحفلات، وبالغناء له خصيصا، وتصريحات تؤكد فيها حبها الكبير له.