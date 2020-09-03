استشاري طاقة تحذر من اللون الأحمر بالمنزل: يؤدي للانفصال

لايف ستايل

قالت لبنى أحمد، استشاري الطاقة والأحجار الكريمة، إن العلاج بالألوان هو علم ينتهجه عدد من الأشخاص، لافتة إلى أن هناك دورات تدريبية عن كيفية علاج الأمراض النفسية والعضوية بطاقة الألوان.

Advertisements

وأضافت "أحمد" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي يقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مرضى السرطان لا يجب أن يتعرضوا للون الأحمر، لما يتركه في أنفسهم من آثار سلبية وطاقات تحمل الكثير من الحرارة، وتؤثر على مجالهم المغناطيسي وتزيد من طاقتهم السلبية منها الاكتئاب وزيادة الخلايا السرطانية.

موضحه أن اللون الأحمر بالنسبة للأصحاء ترفع من الطاقة السلبية، وذلك لأن اللون الأحمر هو أكبر طاقة من جهة الذبذبة والحرارة بالمجالات المغناطيسية.

وأكدت أن هناك من يعتقد بأن المحفظة الحمراء التي تحمل مرآة داخلية تجلب الرزق وتزيد من الأموال، كما يجب أن يكون اللون الداخلي منها ترابي: "لو أحمر من جوه ومن بره يبقى الشخص بيصرف كتير"، مشيره إلى أن البيوت التي بها الكثير من الألوان الحمراء كستائر وملايات وغيرها من المتعلقات دائما ما تنتهي الحياة فيها بانفصال الزوج عن الزوجة، أو تحدث مشكلات كبرى بين الطرفين.