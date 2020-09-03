خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل حول رغبته في التحول إلى أنثى: إحنا بنات عتيبة

علاقات و مجتمع

أثار خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الجدل، بعد تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق "فيس آب"، ووضعها تلك الصورة على "بروفايل" صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر "خلف" بشعره البني اللامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء الشارب.

وعلق خبير التجميل، قائلا: "إحنا بنات عتيبه لاجت الشدايد.. نرمي ثياب الدلع ونلبس شماغ".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنت كل شوية عمال تقول إنك بتحب الستات وطلعي الأنثي اللي جواكي.. أنت عايز تتحول جنسيا ولا أيه"، و"بقيت شبه وفاء الكيلاني"، و"ربنا يهديك"، و"لون شعرك أحلى من حياتي"

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رد خبير التجميل الإماراتي على التعليقات، قائلا: "بحبكم يا كيكاتي"، مرفقا إيموشن قلب.

يشار إلى أن "كيكة" هو الاسم الذي يطلقه الإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير سوشيال ميديا، بدر خلف، على نفسه، في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك، خلال نقله للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد، والشعر.