أخصائية نفسية تؤكد تعرض ضحايا "طبيب طنطا" للتحرش: البنات حكولى كل حاجة

علاقات و مجتمع

حالة من التخبط والضياع تشعر بها الفتيات، اللاتى يتهمن طبيباً نفسياً بالتحرش بهن، أثناء خضوهن لجلسات العلاج النفسى فى عيادته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ما دفع ندى طارق، أخصائية نفسية، فى أحد الأكاديميات بطنطا، إلى دعمهن وتقديم المشورة لمساعدتهن على تجاوز تلك المحنة.

Advertisements

تحكى "ندى" أنها بحكم عملها كأخصائية نفسية، فهى تقدم العون والمساعدة لبعض الحالات المرضية، ولكن عندما تتطلب الحالة علاجاً دوائياً تحيلها إلى طبيب نفسى للمتابعة، مؤكدة أنها نصحت إحدى الفتيات، باستشارة طبيب نفسى، لأنها تعانى من مشكلة تتطلب علاجاً دوائياً، وبعد فترة فوجئت بالفتاة تشكو من معاملة الطبيب الذى تعالج عنده، وأنه يطلب مقابلتها خارج العيادة، ويطلب منها صوراً بدون حجاب.

تؤكد أنها حذرت الفتاة من الإنصياع لطلبات الطبيب لأنها ليست لها علاقة بالعلاج النفسى: "قلت لها بالنص اوعى تعملى كده ده مش علاج، ده قلة أدب وتحرش"، مضيفة: "بدون ما أذكر اسم الطبيب كتبت بوست على الفيس بوك أحذر البنات اللى بيخضعوا للعلاج النفسى، إنهم يرفضوا أى تجاوزات، وإن مفيش حاجة اسمها العلاج بالتلامس أو بالأحضان، وفوجئت ببنات كتير كتبوا اسم الطبيب فى الكومنتات وقالوا هو ده، يعنى الموضوع ده حصل مع بنات كتير".

لم يكن فى نية "ندى" أن يصل الموضوع إلى هذا الحد ويصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى، وينتشر هاشتاج "الدعم لضحايا طبيب طنطا" على نطاق واسع، لكنها فوجئت بشهادات كثيرة من فتيات أخريات تعرضن للطريقة نفسها: "اكتشفت إنه عمل نفس السيناريو مع كل البنات، بيقنع كل واحدة انها تعامله على انه واحد من العيلة، وبيطلب يشوفها برا، ولو محجبة بيطلب منها صور بشعرها، ودايما يقنع المريضة أنه بيساعدها وأن حالتها بتتدهور عشان مش بتسمع كلامه".

وكشفت الأخصائية النفسية، أنها حاولت تقديم الدعم للفتيات اللاتى تعرضن للتحرش، بتوصيلهن بمحاميين وهما صموائيل ثروت وهشام هاشم، اللذان جلسا مع الضحايا واستمعا إلى شكواههن وهما الآن بصدد تقديم بلاغ فى النيابة العامة، وشكوى فى المجلس القومى للمرأة، وأخرى فى نقابة الأطباء، لمحاسبة الطبيب على التحرش بهن وايذائهن نفسياً.