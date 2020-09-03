الامارات | صور.. جاكرتا تعاقب من يرفض ارتداء الكمامة بوضعه في تابوت

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن للأشخاص الذين يرفضون ارتداء الكمامة المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اختيار الاستلقاء في تابوت بدلا من القيام بخدمة المجتمع أو دفع غرامة.

وأفاد مسؤولون اليوم أن السلطات في شرق جاكرتا طبقت إجراء غير معتاد لجعل أولئك الذين يرفضون ارتداء الكمامة يفكرون في العواقب المميتة لأفعالهم، بعد تجاوز عدد الحالات اليومية ألف حالة في الأيام الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين لأحد المخالفين لقواعد ارتداء الكمامة وهو يرقد في تابوت مفتوح في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت: "فكر فيما يحدث إذا أصيبت بكوفيد-19".

وقال عبد الشكور، أحد الذين تم القبض عليهم وهو لا يرتدي الكمامة، إنه اختار الاستلقاء في التابوت لأنه لم يكن لديه المال لدفع غرامة تبلغ نحو 17 دولارا.

ونقل عنه موقع" تريبون نيوز" الإخباري قوله: "كنت أوصِّل شيئا ما، لذا لا يمكنني القيام بأعمال التنظيف (خدمة مجتمعية). كان بإمكاني اختيار دفع الغرامة ولكن لم يكن لدي نقود".

كما وضع المسؤولون في جاكرتا عددا من التوابيت المزيفة مع لافتة تظهر الأرقام اليومية لإصابات فيروس كورونا في مواقع حول المدينة لتذكير الناس بعواقب عدم ارتداء الكمامات.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 180 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، مع أكثر من 7600 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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