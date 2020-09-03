متى يمكن للثوم والزنجبيل المساعدة في تقوية جهاز المناعة؟.. طبيبة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - نصحت الطبيية مارينا أبليتيفا، أخصائية المناعة، بتناول الزنجبيل والثوم خلال فترات البرد والمطر، كونه يساعد في تقوية المناعة.

وتقول الطبيبة إنه من أجل الحصول على مناعة قوية، من الضروري الالتزام بشكل مستمر بنمط حياة صحي واتخاذ التدابير الوقائية، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

والجرعات العالية من منتجات "تقوية المناعة"، بما في ذلك الزنجبيل والثوم والليمون، لن تساعد في بناء دفاع قوي للجسم. للقيام بذلك، يجب مراعاة التغذية السليمة، وكذلك ممارسة النشاط البدني.

نصحت الطبيبة بالخروج كثيرا والمشي وممارسة الرياضة والتخلي عن الوجبات السريعة من أجل تقوية المناعة.

من أجل تقوية جهاز المناعة من الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد الاتصال بالمرضى والتطعيم ضد الإنفلونزا.

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