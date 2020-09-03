لا تتناول الجريب فروت مع هذه الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الجريب فروت له تأثير سلبي على مفعول بعض الأدوية؛ حيث إنه يحتوي على مواد تتعارض مع بعض العقاقير الطبية.

وأوضحت الجمعية أن هذا الأمر يسري على أدوية الانتصاب المحتوية على المادة الفعالة "سيلدينافيل" والأدوية الخافضة للكوليسترول المحتوية على المادة الفعالة "سيمفاستاتين" وأدوية ضغط الدم المحتوية على المادة الفعالة "أملوديبين" و"فيراباميل" والمُنوّمات المحتوية على المادة الفعالة "زولبيديم".

لذا لا يجوز تناول الجريب فروت أو عصيره في حال تعاطي أحد هذه الأدوية.

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