الأحمر الناري يتربع على عرش موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مستشارة المظهر الألمانية برونهيلد ميلكه إن الأحمر الناري يتربع على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأضافت ميلكه أنه يتم تنسيق الأحمر الناري مع الوردي أو لون اليوسفي للحصول على إطلالة مبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأشارت ميلكه إلى أن درجات البني، لا سيما درجات الكراميل والشوكولاتة اللذيذة، تظل محتفظة بمكانتها في موضة الخريف/الشتاء، بالإضافة إلى الدرجات المحايدة كالبيج والرمادي.

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