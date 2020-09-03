نصائح بسيطة لمواجهة آلام الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ-

قال طبيب العظام يان هولجر هولتشميت إنه يمكن مواجهة آلام الظهر ببعض التدابير البسيطة، منها النوم بشكل كاف وعدم الجلوس الخاطئ لأصحاب الأعمال المكتبية والتحرك من آن لآخر.

وأوضح الطبيب الألماني أن الأقراص الفقرية على وجه الخصوص تحتاج إلى مرحلة الراحة هذه؛ لأنها "تنضغط للخارج" خلال النهار وتتسطح، في حين أنها تتجدد خلال الليل وتمتص السوائل.

ويتعين على أصحاب الأعمال المكتبية ضبط المكتب والطاولة على النحو الأمثل ومواءمتهما مع حجم الجسم بحيث لا تنحني الركبتان أكثر من 90 درجة لإراحة العضلات، مع قطع هذه الجلسة من آن لآخر والقيام ببعض الحركات البدنية الخفيفة.

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