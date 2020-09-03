تحذير من قيادة السيارة تحت تأثير الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لطب الحوادث من قيادة السيارة تحت تأثير الأدوية؛ نظرا لارتفاع خطر وقوع حادث.

وأوضحت الجمعية أن الأدوية، التي لها تأثير على المخ، تتسبب في انخفاض قدرة الإنسان على التصرف السليم، ومن هذه المواد على سبيل المثال الحبوب المُنومة والمُهدئة وعقاقير العلاج النفسي، وكذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم وقطرة السعال، التي تحتوي على مادة الكوديين.

وأضافت الجمعية أن خطر الحوادث يرتفع مع الأدوية، التي تسبب انخفاضا شديدا في نسبة السكر بالدم أو ضغط الدم أو التي تتسبب في خفض القدرة على الإدراك أو الحركة. كما أن الأدوية، التي يتناولها المرء من تلقاء نفسه كأدوية نزلات البرد، التي تساعد المريض على النوم، تُشكل خطورة هي الأخرى؛ نظرا لتأثيرها المهدىء، مما قد يتسبب في خفض قدرة المريض على التركيز عند قيادة السيارة.

كما أن الأدوية المحتوية على مضادات الهستامين لعلاج الحساسية لها تأثير مُنوم، فضلا عن أن أعراض الحساسية المتمثلة في نوبات العطس يمكن أن تتسبب هي الأخرى في خفض القدرة على الانتباه والتركيز أثناء القيادة.

ولتجنب خطر الحوادث ينبغي عدم قيادة السيارة تحت تأثير هذه الأدوية.