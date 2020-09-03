محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

في يوم صيف حار، لا يوجد أفضل ما هو القفز في حمام السباحة. إذا لما يكن لديك مساحة لحمام السباحة في الحديقة الخلفية، يمكن أن ترطب على نفسك بإقامة مرشة خارجية.

يقول تيلو دراير، العضو بالرابطة الألمانية لمصنعي الحمامات: "الحصول على دش في الحديقة يذكرك بأجواء العطلات ويجعلك تشعر بالحرية".

ولكن الأمر لا يتعلق بالترطيب فقط ولكنها أيضا عملية. ويقول دراير: "إذا كنت تعمل أو تلعب في الحديقة، يمكن أن تزيل عن نفسك الأتربة في الخارج بالمرشة". إنها توفر أيضا انتعاشا في الأشهر الأكثر برودة على سبيل المثال بعد جلسة حمام بخار.

وينصح دراير بالاستانلس ستيل في المرشات الخارجية. ويوضح: "التركيبات ورؤوس المرشات المطلية بالكروم لا تلائم الاستخدام الخارجي، نظرا لأنها لا تقاوم التأثيرات البيئية مثل الأمطار الحمضية".

من المهم إلقاء نظرة فاحصة على التقنية قبل الشراء. فبعض المرشات تحتوي على وصلة مياه ثابتة، وبعضها يحتوي على خرطوم. ولا توفر الأخيرة دائما خيار خلط الماء الساخن والبارد لدرجة الحرارة المطلوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرشات الخارجية.. أفضل شيء بعد حمامات السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.