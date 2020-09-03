قبل الدراسة.. تعرف على نوع الكمامة المناسب لطفلك

صحة

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات وزارة الصحة اليومية، الأمر الذى دعا البعض للحديث عن الموجة الثانية للفيروس، وخروج أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بمناشدة المواطنين بضرورة العودة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

وعاد الاختلاف مرة أخرى بين المواطنين على أمر الكمامات سواء كانت الطبية أو القماش خاصة مع عودة الطلاب للمدارس وتخوف أولياء الأمور من إصابة أحد أبنائهم بالفيروس، وتساءل البعض عن الاختلاف بين أنواع الكمامات وأفضلها.

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ومن جانبه قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة سابقا، إن ارتداء الكمامة أمر مهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سواء كانت الكمامة طبية أو الكمامة المصنوعة من القماش فهي لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "علام" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الفرق بين الكمامة القماش والكمامة الطبية، وقال إن الكمامات القماش الهدف منها تقليل الرذاذ عند السعال والكحة الذي بدوره يقلل من فرص الإصابة بالفيروس، مشيرا الى أن الكمامة القماش ليست فعالة مثل الكمامة الطبية ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات.

ووجَّه نائب مدير مستشفى النجيلة السابق مجموعة نصائح لمرتدى الكمامات القماش وهى عدم لمس الكمامة أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف فالهدف من ارتداء الكمامة القماش هو الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث مع الآخرين.

وعن الكمامة الطبية قال إنها تعمل على تقليل فرص انتقال الفيروس فهي تحمي الفرد من الرذاذ كبير الحجم ولكنها لا تحمي من الجزيئات الصغيرة المتواجدة في الهواء والتي يسهل انتقالها عبر السعال أو العطس، لافتا إلى ضرورة عدم تبادل الكمامات الطبية بين الأشخاص.

وعن أفضل نوع من الكمامات يمكن أن يستخدمها الطلاب عند الذهاب للمدارس أكد أن الكمامات القماش أسهل فى عملية التنفس ولكن فى حال عدم الالتزام بها "يبقى بلاش منها".