محاميان يتطوعان للدفاع عن ضحايا "طبيب طنطا" المتهم بالتحرش: معاهم أدلة

علاقات و مجتمع

اثنان من المحامين تواصلا مع الفتيات ضحايا تحرش الطبيب النفسى بطنطا، استعداداً لتقديم محضر في النيابة العامة بطنطا اليوم، بعد أن نشرن شهاداتهن على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدات أن الطبيب النفسى تحرش بهن أثناء جلسات العلاج النفسى التى خضعن لها، بعد أن أوهمهن بالعلاج بطريقة "الأحضان والتلامس".

صموائيل ثروت، محامي استئناف وأحد المسؤولين عن القضية، أعلن استعداده لتقديم شكوى في النيابة العامة بطنطا اليوم، بسبب توتر الأوضاع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما قاله "صموائيل" لـ"الوطن": "كنا هانقدم الشكوى بداية الأسبوع الجاى، بس لقينا الأوضاع متوترة وأعداد البنات الضحايا فى تزايد فقلنا نقدم بلاغ بشكل أسرع، اتواصلت أنا والمحامى هشام هاشم مع الضحايا، بعضهن كلمني والبعض الآخر كلمه، فتقابلنا واتفقنا على العمل فى القضية مع بعض".

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صموائيل: الضحايا معاهم أدلة على إدانة الطبيب النفسي

يؤكد "صموائيل" أن الضحايا لديهن أدلة على إدانة الطبيب النفسي، لذلك لم يترددن في تقديم محضر لمساعدة الفتيات، وستقدم جميعها في النيابة العامة، ولن يترك حق الضحايا.

هشام هاشم، أكد لـ"الوطن" أيضاً أنه جلس مع الفتيات واستمع إلى شهاداتهن، وعددهن حتى الآن 5 فتيات، مؤكداً: "فيه بنات تانى بيكتبوا شهاداتهم على الفيس ورافضين الإفصاح عن هويتهم، لكن حتى الآن تم التواصل مع 5 بنات، والنهارده هنقدم بلاغ ضد الطبيب"، مشيراً إلى أن بعضهن يرفضن الكشف عن هويتهن احتراماً لخصوصيتهن، أولاً لكونهن يعالجن نفسياً وثانياً لتعرضهن للتحرش، وخوفهن من وصم المجتمع لهن".

لكي يتأكد "هاشم" من إدانة طبيب بعينه، قام بعرض صورته على الفتيات، وأجمعن على أنه نفس الطبيب: "عملت ‏بحث عن الطبيب وعرضت صورته عليهم عشان أبقى متأكد، كلهم قالوا لي هو، وفي بنات انهارت لما شافت ‏صورته، وفي بنات بتتعالج نفسياً من الأثر اللي سابه الطبيب عليهم، راحوا لدكتور نفسى عشان يتعالجوا من ‏اللي هو عمله، لما في بنت اتشجعت واتكلمت، الباقي بدأ يتكلم والخوف اللي عندهم يروح".

ونشرت بعض الفتيات على موقع "فيس بوك" شهادات يتهمن طبيباً نفسياً تقع عيادته فى مدينة طنطا بالتحرش بهن، ودوَّن عدد من الفتيات شهادتهن والوقائع التى تعرضن لها داخل عيادته على "فيس بوك"، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".