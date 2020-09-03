وعدت فأوفت.. مي حلمي تحضر حفل زفاف الفائزة بفستانها: أحلى عليكي

علاقات و مجتمع

مفاجأة كبيرة كانت خططت لها الإعلامية مي حلمي بشأن فساتين حفل زفافها على المطرب محمد رشاد، والتي قررت إهداء إثنتين من متابعيها بفستانين، وهو ما قد نوهت عنه قبل أسابيع، وكانت وعدت حينها بحضور حفل زفافهما، حتى جاء فستان منهما من نصيب فتاة تدعى "سهام".

أوفت الإعلامية مي حلمي بوعدها لصاحبة الفستان، بحضور حفل زفافها، وشاركت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مع العروس سهام، أثناء تواجدها معها بليلة زفافها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "من قلبي فرحانة إني رايحة فرح سهام وإنها قبلت تلبس فستاني".

وتوجت حلمي بالشكر للفريق الذي ساعدها حتى تُكمل فرحة العروس، قائلةً: "بشكر كل الناس اللي ساهمت في الفرح من غير مقابل عشان يفرحوا شخصين".

واختتمت مي قائلةً "دي العروسة سهام اللي كسبت في مسابقة فستان الفرح، أقسم بالله الفستان عليكي أحلى مني ربنا يباركلكم في حياتكم".

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حكاية فستان زفاف مي حلمي

مفاجأة كبيرة خططت لها الإعلامية بشأن فستان زفافها، والتي أهدته لإحدى متابعاتها، وأرفقت تعليقًا على مقطع فيديو ظهرت خلاله مجددًا برفقة الفستان: "المرة دي غير قررت أهدي فستان فرحي لعروسة هتتجوز قريب أيوه فستان من فساتيني هدية بما إني أكتر عروسة لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح فقررت أهدي فستان منهم وخصوصا أقربهم لقلبي لحد قرب يتجوز".

وتابعت الإعلامية: "بما إني عارفة معاناة فستان الفرح عاملة إزاي.. الفرحة مش إني أركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز الفرحة إني أفرح غيري بأغلى حاجة عندي".

وسردت مي ذكرياتك مع فستان زفافها: "آه ليه ذكرى حلوة بس أنا لبست بدل الفستان أربعة إيه المشكلة لما أهدي حد فستان من 4 ويا ريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسه تاني نفرح غيرنا".

ونوهت الإعلامية عن مفاجأة أخرى أعدتها للعروس المنتظرة التي سيكون فستان الزفاف من نصيبها: "مش بس فستان الفوتوسيشن كمان هدية والمكياج كمان هيكون هدية".

ويبدو أن قرار الانفصال بين الثنائي محمد رشاد ومي حلمي ليس بجديد، وحاولت الأخيرة التنويه عنه بشكل غير مباشر خلال الفترة الماضية، وبخاصة عقب أزمة ديونه والحجز على منزلهم حال عدم استحقاق مبلغ قدره 5 ملايين جنيه، فكانت ظهر أكثر من مرة بدون خاتم الزواج، وأخيرًا قررت التخلص من فستانها بالتبرع به لإحدى متابعاتها.

انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".