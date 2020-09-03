4 اتجاهات للشعر تجب عليك تجربتها خلال خريف 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب فصل الخريف بسرعة، حان الوقت لاعتماد تسريحة شعر جذرية جديدة، سواء كانت بارزة وجريئة، أم بسيطة ومتواضعة، من القصات الطويلة والطبيعية إلى ظلال النيون الفلوريسنت، لذا اكتشفي معنا أهم اتجاهات الشعر الرئيسية لهذا الخريف.

قصات الشعر الطويل

إذا كانت هناك كلمة مفتاحية تميز الموسم القادم عندما يتعلق الأمر باتجاهات الشعر، فهي كلمة "طويلة"، وعلى الرغم من أن قصات البوب (القصيرة) كانت ضخمة في العام الماضي، إلا أن الاتجاه الرئيس لهذا الخريف هو الطول الذي يصل إلى منتصف ظهرك أو أبعد من ذلك كما رأينا في أحدث عروض الأزياء في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

وتكمن الفكرة في اعتماد قصة طبيعية بدون طبقات سواء كان شعرك أملسا أو مموجا، ويحتاج هذا النوع من القصات إلى عناية دقيقة ومنتظمة، لذا استخدمي منتجات العناية والتصفيف التي يحتاجها شعرك و قومي بقص الأطراف من حين لآخر.

الشعر المسحوب للخلف

من المتوقع أن تكون تصفيفة الشعر المسحوب للخلف رائجة في الموسم المقبل، و سواء كان شعرك قصيرًا أو طويلًا ، أو مربوطًا في الخلف على شكل ذيل حصان أو كعكة، أو حتى منسدلا على الظهر، فإن الهدف من هذه التصفيفة هو إبقاء شعرك مشدودًا وبعيدًا عن أذنيك وجبهتك.

ويسلط هذا الأسلوب البسيط الانتباه على وجهك، وعلى وجه الخصوص على العينين، في ظل ارتدائك القناع الطبي، ويمكن جعل هذه التصفيفة أكثر قوة باستخدام منتجات تمنح شعرك مظهرا مبللا وتثبته في مكانه بشكل مثالي.

ظلال النيون

Advertisements

شهد أسبوع الموضة في نيويورك في شباط (فبراير) الماضي ظهور ألوان النيون التي ستكون من أبرز ظلال الشعر لهذا الخريف، وقد شوهدت بالفعل في إطلالات الصيف لهذا العام، ومن المقرر أن تستمر شعبية ظلال الشعر البراقة والرائعة حتى في الأشهر الباردة.

ويمكنك الاختيار بين اللون الأصفر الفلوري أو الأزرق أو الأخضر أو البرتقالي أو الوردي، يمكنك صبغ شعرك بالكامل، أو تلوين بضع خصلات فقط لإضفاء المزيد من الجاذبية على لون شعرك البسيط، قد يكون الاستخدام الملهم للألوان النابضة بالحياة هو ما تحتاجينه لإضفاء لمسة منعشة ومتفائلة على إطلالاتك في الأشهر الأخيرة من عام 2020.

الإكسسوارات

من قبعات البيسبول والقبعات الصوفية إلى قبعات فيدورا وأقنعة بالاكلافا ستكون أغطية الرأس في كل مكان هذا الشتاء، وكذلك إكسسوارات الشعر، مثل مشابك الشعر التي تأتي في مجموعة من الأشكال والأنماط، مزينة بالورود أو الجواهر أو الزخارف الجرافيكية، أما أطواق الشعر فستعود بأساليب كلاسيكية واسعة وضيقة، وفي بعض الحالات ملفوفة بالقماش أو مزينة بالجواهر.

أخيرًا وليس آخرًا، ستظهر الباندانا أيضًا في مجموعة واسعة من الخيارات لإضفاء اللمسات الأخيرة على قصات الشعر الطبيعية للموسم المقبل.