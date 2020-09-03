نانسي عجرم تتألَّق برفقة ابنتها "ليا" في أحدث ظهور لها

أطلَّت النجمة نانسي عجرم على متابعيها بصورة جديدة برفقة ابنتها الصغيرة ليا، فخطفت كل من الأم وابنتها الأنظار بإطلالتيهما، بعد غياب أكثر من شهر عن نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بعد الأحداث الأليمة التي حصلت في بيروت.

خطفت نانسي عجرم الأنظار مع ابنتها الصغرى ليا، بفستانين باللون نفسه لكن بعض التفاصيل ميّزت إطلالة الأم عن ابنتها.



نانسي اختارت فستان ماكسي باللون البيج، تميّز بقصته الـasymmetric غير المتساوية، مع قصة الأكمام المنسدلة على شكل طيات، ما منح إطلالة نانسي لمسة من الرومانسية الناعمة، وزيّنت نانسي اللوك عبر تكديس الأساور، كما نسّقت مع الفستان حذاء مفتوحاً باللون الأسود.



أما ابنة نانسي ليا، فتألقت بفستان بيج أيضاً لكن مزيّن بنقشة الورود الصغيرة، مع الحذاء باللون الزهري الفاتح، وعلّقت على الصورة بالقول: "نأمل أياما أفضل لأجيالنا الجديدة".

كانت نانسي كسرت حاجز الـ100 مليون مستمع على تطبيق spotify العالمي لتكون المطربة الأكثر استماعًا في الش

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رق الأوسط.

وسبق لنانسي أن تألقت في عدد من الصور بفساتين كاجول ناعمة. وعلى عكس أجدد إطلالة لها، فهي غالباً ما تختار الفساتين المزيّنة بالنقشات مثل طبعة الورود، أو النمر وكذلك المقلّم، وتنسّق عجرم إطلالتها بأسلوب كاجوال عصري.

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