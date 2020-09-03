مي حلمي تحذف محمد رشاد وتحتفظ بصورهما و"رسائل الحب"

علاقات و مجتمع

عقب مرور أسابيع على إعلان الفنان محمد رشاد انفصاله عنها، قررت الإعلامية مي حلمي حذفه من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى الرغم من حذف الإعلامية لـ"رشاد"، إلا أنها لا تزال محتفظة بصورهما معا ورسائلها الرومانسية له عبر "إنستجرام".

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالها مع الشابة "سهام"، التي تبرعت لها بفستان زفافها على "رشاد"، وحضرت حفل زفافها أيضا بالأمس، مشاركةً عبر "إنستجرام"، صورة مع العروس سهام، أثناء تواجدها معها بليلة زفافها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "من قلبي فرحانة إني رايحة فرح سهام وإنها قبلت تلبس فستاني".

وتوجت "مي" بالشكر للفريق الذي ساعدها حتى تُكمل فرحة العروس، قائلةً "بشكر كل الناس الي ساهمت في الفرح من غير مقابل عشان يفرحو شخصين".

واختتمت حديثها، قائلةً: "دي العروسة سهام اللي كسبت في مسابقة فستان الفرح، أقسم بالله الفستان عليكي أحلى مني ربنا يباركلكم في حياتكم".

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انفصال مي حلمي محمد رشاد

كانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر "إنستجرام"، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة