دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟ (صور)

علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، ألغت الفنانة دينا الشربيني متابعة صديقتها الممثلة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رد فعل شيرين رضا على "أنفولو" دينا الشربيني

قرار دينا الشربيني كان مفاجأة للجمهور، لا سيما أنه لا يوجد خلاف معلن بين الثنائي، اللتان سبق أن أعلنتا في العديد من المناسبات عن صداقتهما القوية.

وفي المقابل، لا تزال شيرين رضا تتابع صديقتها دينا الشربيني عبر "إنستجرام" حتى الآن.

Advertisements

رسالة دينا الشربيني إلى ابنة شيرين رضا

ومنذ أيام، ووجهت "دينا" رسالة إلى نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة لشيرين رضا عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تعرب خلالها عن اشتياقها لـ"نور".

ونشرت "نور" صورة للفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "وحشتيني أيضًا يا دينا".