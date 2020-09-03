عقب رسالة "متتوقعش قليل الأصل يتربى".. من هي سارة خليفة طليقة كهربا؟

علاقات و مجتمع

رسالة غامضة وجهتها الإعلامية سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي الحالي محمود عبد المنعم كهربا، بعدما نشرت صورة لها بإطلالة صيفية، مُعلقة: "طول ما البصل مينفعش يتعمل منه مربى إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى وعجبي".

وتابعت: "الكلام طبعا خارج نطاق حياتي أنا أعرف أربي أي حد يا عمري حتى قليل الأصل".

تلك الرسالة التي جاءت فور اندلاع أزمة كهربا مع "النادي الأهلي" عقب مشادته مع حارس الفريق محمد الشناوي، وتوقيع غرامة مالية عليه.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن طليقة اللاعب عقب رسالتها الغامضة.

من هي سارة خليفة؟

عملت بالإعلام وقدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية.

- انضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

- شاركت في مسلسل ست كوم، حمل اسم "التكية".

Advertisements

- تألقت خلال تقديمها مهرجان القنوات الفضائية 2018، وأجرت العديد من اللقاءات الفنية.

- تزوجت اللاعب محمود كهربا، في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر، قبل الانفصال.

- أقامت دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها.

- أكدت أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

- عادت "سارة" للأضواء في أغسطس قبل الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش" وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض على أنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".

- صرحت لـ "هُن" فور انتقال طليقها للنادي الأهلي، إنها سعيدة بتلك الخطوة، قائلة: "فرحت أنه عمل حاجة شايفها كويسة ليه".