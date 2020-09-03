فوائد الفازلين للبشرة بعد "جدل" رضوى الشربيني

لايف ستايل

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر "السوشيال ميديا"، لطبيبة تتحدث مع الإعلامية رضوى الشربيني، عبر برنامجها "هي وبس"، عن مشكلة البكاء عند الكثير من الفتيات، وقالت إنه لا يجب استخدام المناديل الورقية أو المبللة لمسح الدموع، حتى لا تترك هالات سوداء، وبدلا من ذلك، يجب وضع كريم فازلين قبل الإجهاش بالبكاء، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللفازلين فوائد عدة للبشرة بالفعل، يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "هيلث لاين".

ما هو الفازلين

الفازلين هو اسم العلامة التجارية الشهيرة للجل البترولي، هو مزيج من المعادن والشموع التي يمكن دهنها بسهولة. جرى استخدام الفازلين لأكثر من 140 عامًا كبلسم ومرطب للشفاء للجروح والحروق والجلد الملتهب.

البترول هو المكون الرئيسي للفازلين، ويتمتع الفازلين بقوام أملس وغشائي.

ولكن على عكس أشكال البترول الأخرى، فإن الفازلين آمن للاستخدام على بشرتك ويديك. بل إنه مفضل للبعض كمرطب.

من الآمن استخدام الفازلين كمرطب لوجهك.

الفازلين والبشرة

يعمل الفازلين كعنصر انسداد، هذا يعني أنه، لا يضيف في الواقع رطوبة إلى وجهك، ولكن ما يفعله الفازلين هو حبس الرطوبة الموجودة في بشرتك. كما أنه يحمي الجلد المصاب أو المتهيج من خلال تشكيل حاجز في المكان الذي يتم وضعه فيه.

مع هذا الحاجز، يقلل الفازلين بشكل فعال كمية الرطوبة المفقودة من الجلد.

يمنع الفازلين بشرتك من فقدان الرطوبة، لذلك قد تكون بعض منتجات الفازلين المخلوطة أكثر فعالية في الترطيب الفعلي.

لتحقيق أقصى استفادة من تأثير حاجز الفازلين، يوصي أطباء الجلد باستخدامه كمزيل للماكياج كل ليلة ومسح المنتج الزائد تمامًا. سيؤدي هذا، من الناحية النظرية، إلى حبس الرطوبة في بشرتك أثناء النوم.

فوائد لوجهك

يزيل مكياج العين

نظرًا لأن الفازلين يعتمد على البترول، فإنه يذوب تقريبًا أي نوع من أنواع المكياج بلطف وبساطة. وعلى عكس بعض مزيلات المكياج، فإن الفازلين آمن للاستخدام حول منطقة العين. إنه جيد بشكل خاص في إزالة الماسكارا المقاومة للماء.

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يحبس الرطوبة

يحبس الفازلين أي رطوبة على وجهك دون إضافة مكونات أخرى قد تهيج بشرتك. يمكن أن تساعد طبقة من الفازلين قبل النوم على استعادة المستوى الطبيعي لترطيب ونعومة وجهك.

علاج الجروح والخدوش الطفيفة

يشكل الفازلين طبقة واقية تسد منطقة بشرتك حيث تقوم بتطبيقها. يسهل هذا الحاجز الوقائي الشفاء ويمنع البكتيريا من غزو الجرح الذي يعمل على الالتئام.

يحمي تشقق الشفاه

العوامل البيئية مثل الرياح الباردة أو الشمس الحارقة يمكن أن تجفف شفتيك بسرعة. عندما يوضع الفازلين على شفتيك فإنه يحمي البشرة الحساسة حول فمك. كما أنه خالي من النكهات والعطور، لذلك لا داعي للقلق بشأن الإصابة بالحساسية من استخدامه.

الحاجبين

يمكنك استخدام الفازلين على وجهك كخدعة لتصفيف حاجبيك. سواء كنت تفضل تقوسًا عاليًا أو مظهرًا طبيعيًا وكاملًا مع حواجبك، يمكنك وضع طبقة رقيقة من الفازلين لتنعيم الشعر في مكانه والتأكد من بقائه في مكانه.

الشيخوخة

عندما نظر الباحثون في النشاط الجرثومي للفازلين، وجدوا أن تلك المادة تزيد من تنظيم الببتيدات على سطح الجلد. تصادف أن تكون الببتيدات مكونًا شائعًا في بعض كريمات التجميل ومنتجات ثبات البشرة الأكثر شهرة.

الفازلين نفسه لن يقلص المسام أو يعالج التجاعيد، لكن الحفاظ على ترطيب بشرتك هو إجراء وقائي أساسي لإبطاء علامات الشيخوخة على بشرتك.

موانع استخدام الفازلين

ليس فعالا بعد التعرض للشمس

الفازلين غير آمن للاستخدام كإجراء فوري لعلاج حروق الشمس أو أضرار أشعة الشمس على وجهك. يعتمد الفازلين على الزيت، مما يعني أنه يمكن أن يحبس الحرارة ويزيد من تفاقم الأعراض.

على الرغم من أن ملصق الفازلين ينص بوضوح على أنه يمكن استخدامه لعلاج "الحروق الطفيفة"، يجب أن تستخدم الفازلين فقط على الحروق التي تلتئم بالفعل، وبعد عدة ساعات من حدوث الإصابة.

ليس لحب الشباب

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد، يمكن أن يؤدي الفازلين إلى تفشي حب الشباب إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب. لا تضعي الفازلين على وجهك إذا كان لديك حبوب نشطة. هناك الكثير من خيارات الترطيب الأخرى إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب.

هل الفازلين جيد للبشرة الجافة؟

الفازلين آمن ويوصى باستخدامه على البشرة الجافة. يمكن أن يساعد الفازلين في تهدئة البشرة المتهيجة والجافة بسبب خصائصه المسدودة. إنه مفيد بشكل خاص للبشرة الرقيقة على جفونك. على عكس معظم المنتجات، يعد الفازلين آمنًا للاستخدام في المنطقة حول عينيك.

هل الفازلين جيد للبشرة الدهنية؟

الفازلين آمن للاستخدام حتى لو كانت بشرتك دهنية. لكن الشعور الثقيل والدهني للفازلين قد لا يكون هو ما تهدف إليه في روتين العناية بالبشرة، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية أو دهنية للغاية.

سيحبس الفازلين أيضًا أي زيوت أو دهون موجودة على بشرتك عند وضعه، لذا ضع ذلك في اعتبارك.